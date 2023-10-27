Derya Uluğ’dan iddialı sözler: Provada beni gelinlikle gören herkes ağladı

İddialı bir şeyler hazırladık. İnşallah güzel olacak" ifadelerini kullandı. Basın mensuplarının, "Asil Gök ile 'Yansıma' şarkısına çektiğiniz klipte gelinlik giydiniz. Neler hissettiniz o an?" sorusuna ünlü şarkıcı, "İlk kez gelinlik giydim. Provada beni görünce herkes ağladı, ben de kendimi gelinlik ile görünce ağladım.





Enteresan bir duyguymuş. Bana da prova oldu" dedi. "Klip çekimi oldu ama düğün çekimi ne zaman olacak?" sorusuna ise Uluğ, "En hayırlı olduğu an da olur o da inşallah" şeklinde konuştu.

