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Devrim Özkan’ın setine çiçek yollayan Lucas Torreira: “Sen benim..."

Sevgilisi Devrim Özkan’ın setine çiçek yollayan Galatasaraylı Lucas Torreira, şu notu düştü: “Sen benim hayatımın aşkısın” İşte sziler için derlediğimiz 26 Ekim tarihli TAKVİM saklambaç haberleri...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 26 Ekim 2023 Güncelleme 26 Ekim 2023, 07:00
Devrim Özkan’ın setine çiçek yollayan Lucas Torreira: “Sen benim...

Uzunca bir süre ilişkilerine inkar eden Devrim Özkan ve Lucas Toreira, artık ne kaçıyor ne de bazı şeyleri saklıyor. Geçtiğimiz günlerde, "Aşk var mı?" sorularına "Her şey göründüğü gibi" diyerek Toreira ile ilişkisini itiraf eden güzel oyuncu, bu kez de ünlü futbolcudan gelen çiçeği Instagram'dan paylaştı.



Yeni bir diziye başlayan Özkan'a çiçek yollayarak jest yapan Torreira ise, "Parlamayı asla bırakmıyorsun. Sen dünyadaki en iyi aktrissin... Seni seviyorum küçük maymun, sen benim hayatımın aşkısın" notunu düştü.



BİR DEVİR BİTTİ
Fatma Toptaş'la ilişkisini bitiren Ünlü Şef Gürkan Topçu, önceki gün Etiler'deydi. Gazetecilerin, "Fatma Toptaş'la biten ilişkiniz hakkında ne söylemek ister siniz?" sorusuna Topçu, ''Yazılanlar doğru... İlişkimiz altı ay önce bitti. Ama hayat devam ediyor'' dedi. "Tekrar bir barışma olur mu?" sorusuna ise Topçu, "Artık bir barışma olmaz. Bu konuyu da burada kapatmış olalım" diyerek oradan ayrıldı. (Doğan Savaş)



BAŞTAN BAŞLIYOR!
Usta oyuncu Yasemin Baştan (Conka), Ceyda Düvenci'nin programına katıldı. Yayında, 'Conka' yerine 'Baştan' soyadını kullanan oyuncunun bu tercihi Düvenci'nin dikkatini çekti. Düvenci, "Bunca yıllık kariyerini 'Conka' soyadına inşaa edip, şimdi Baştan'ı seçmek büyük bir cesaret" yorumunu yapınca, Yasemin Baştan, boşandığını açıkladı. Baştan, "Boşanalı 3 yıl oldu. Kendi cumhuriyetimi ilan ettim" dedi.



SANAT ÜNLÜ AKINI
Yırminci yüzyıl çağdaş sanatının en etkin isimlerinden ve Pop-art hareketinin öncüsü Andy Warhol'un 125 eserinin yer aldığı "Andy Warhol-İstanbul Sergisi"nin resmi açılışı, İstanbul Lale Müzesi'nde yapıldı. Sergiye iş, sanat ve cemiyet hayatının ünlü isimleri de katıldı. Sergi, 31 Mart 2024 tarihine kadar gezilebilecek.



DENİZ HAVASI!
Bir süredir Mete Vardar ile aşk yaşayan Özlem Yıldız, ekim ayının sonunda denize girdi. Ünlü model, Antalya'ya gitti. Yıldız, bikinili karelerini sosyal medyadan paylaştı. Yıldız, fit fiziği ile bütün dikkatleri üzerine çekti. Yıldız, "Bana iyi gelecek şeyleri fark ettiğimden beri çok mutluyum. Şimdi biraz deniz havası" diye yazdı.



50 YIL SONRA YENİDEN!
Emre Altuğ, yeni şarkısı "Seni Sevmek İçin Ölmek Mi Lazım"la müzikseverlerle bir kez daha buluştu. Müslüm Gürses'in 50 yıl önce seslendirdiği şarkının, yeniden düzenlemesini de Altuğ yaptı. Şarkı ve klip hakkında konuşan Altuğ, "Müslüm Gürses'in seslendirdiği ama çok bilinmeyen bir şarkı... Bu şarkıyı günümüz nesline sunduğum için ayrıca mutluyum" dedi.



BEYAZ MELEK!
Cemiyet ve iş dünyasının tanınan simalarından Emel Ayaydın, geçtiğimiz gün Zincirlikuyu'daydı. Tek başına alışverişe çıkan Ayaydın, bir süre mağazaları dolaşıp yeni sezon ürünlerini inceledi. Alışveriş sonrası arkadaşlarıyla sohbet edip hasret gideren sosyetik güzelin makyajsız doğal güzelliği dikkat çekti.



KIBRIS YOLCUSU
Yusuf Güney, önceki gün Zincirlikuyu'daydı. Şarkıcı, "İstanbul'u terk ediş süreci hızla devam ediyor. Son eksikleri alıyorum ve yavru vatanımız Kıbrıs'a yerleşiyorum. Birkaç haftaya Girne'ye taşınıyorum" dedi. Güney'in sempatik tavırları ve güler yüzü dikkatlerden kaçmazken, siyahlar içindeki tarzı ise gözlerden kaçmadı.



BABA-KIZ GÜNÜ
Ünlü sanatçı Demet Akalın'ın hayat arkadaşı Okan Kurt, geçtiğimiz gün kızı Hira Kurt ile birlikte Maslak'taydı. Arkadaşları ve kızı ile birlikte yemek yiyen Kurt, karşılaştığı basın mensuplarının fotoğraf isteğini geri çevirmedi. Objektiflere poz veren Kurt, muhabirlere "Kolay gelsin" dedikten sonra oradan ayrıldı.

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