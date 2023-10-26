Devrim Özkan’ın setine çiçek yollayan Lucas Torreira: “Sen benim..."

BAŞTAN BAŞLIYOR!
Usta oyuncu Yasemin Baştan (Conka), Ceyda Düvenci'nin programına katıldı. Yayında, 'Conka' yerine 'Baştan' soyadını kullanan oyuncunun bu tercihi Düvenci'nin dikkatini çekti. Düvenci, "Bunca yıllık kariyerini 'Conka' soyadına inşaa edip, şimdi Baştan'ı seçmek büyük bir cesaret" yorumunu yapınca, Yasemin Baştan, boşandığını açıkladı. Baştan, "Boşanalı 3 yıl oldu. Kendi cumhuriyetimi ilan ettim" dedi.
SANAT ÜNLÜ AKINI
Yırminci yüzyıl çağdaş sanatının en etkin isimlerinden ve Pop-art hareketinin öncüsü Andy Warhol'un 125 eserinin yer aldığı "Andy Warhol-İstanbul Sergisi"nin resmi açılışı, İstanbul Lale Müzesi'nde yapıldı. Sergiye iş, sanat ve cemiyet hayatının ünlü isimleri de katıldı. Sergi, 31 Mart 2024 tarihine kadar gezilebilecek.
DENİZ HAVASI!
Bir süredir Mete Vardar ile aşk yaşayan Özlem Yıldız, ekim ayının sonunda denize girdi. Ünlü model, Antalya'ya gitti. Yıldız, bikinili karelerini sosyal medyadan paylaştı. Yıldız, fit fiziği ile bütün dikkatleri üzerine çekti. Yıldız, "Bana iyi gelecek şeyleri fark ettiğimden beri çok mutluyum. Şimdi biraz deniz havası" diye yazdı.
50 YIL SONRA YENİDEN!
Emre Altuğ, yeni şarkısı "Seni Sevmek İçin Ölmek Mi Lazım"la müzikseverlerle bir kez daha buluştu. Müslüm Gürses'in 50 yıl önce seslendirdiği şarkının, yeniden düzenlemesini de Altuğ yaptı. Şarkı ve klip hakkında konuşan Altuğ, "Müslüm Gürses'in seslendirdiği ama çok bilinmeyen bir şarkı... Bu şarkıyı günümüz nesline sunduğum için ayrıca mutluyum" dedi.
BEYAZ MELEK!
Cemiyet ve iş dünyasının tanınan simalarından Emel Ayaydın, geçtiğimiz gün Zincirlikuyu'daydı. Tek başına alışverişe çıkan Ayaydın, bir süre mağazaları dolaşıp yeni sezon ürünlerini inceledi. Alışveriş sonrası arkadaşlarıyla sohbet edip hasret gideren sosyetik güzelin makyajsız doğal güzelliği dikkat çekti.