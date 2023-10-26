Devrim Özkan’ın setine çiçek yollayan Lucas Torreira: “Sen benim..."

Uzunca bir süre ilişkilerine inkar eden Devrim Özkan ve Lucas Toreira, artık ne kaçıyor ne de bazı şeyleri saklıyor. Geçtiğimiz günlerde, "Aşk var mı?" sorularına "Her şey göründüğü gibi" diyerek Toreira ile ilişkisini itiraf eden güzel oyuncu, bu kez de ünlü futbolcudan gelen çiçeği Instagram'dan paylaştı.





Yeni bir diziye başlayan Özkan'a çiçek yollayarak jest yapan Torreira ise, "Parlamayı asla bırakmıyorsun. Sen dünyadaki en iyi aktrissin... Seni seviyorum küçük maymun, sen benim hayatımın aşkısın" notunu düştü.