Kenan İmirzalıoğlu’nun ilk göz ağrısı 3 yaşına bastı! Minik Lalin için çiftin fanları bağış sırasına girdi

Magazin dünyasının gözde çifti Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu'nun kızları Lalin, önceki gün 3 yaşına bastı.
Magazin dünyasının gözde çifti Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu'nun kızları Lalin, önceki gün 3 yaşına bastı.
Çiftin fanları ise Lalin için bir sürpriz hazırladı. Lalin adına Down Sendromlu çocuklar için, sokak hayvanları için bağış yapan fanlar, bir adette fidan dikti.
Sinem Kobal'da fanlara tam destek verdi. Lalin'in doğum gününü kutlayan fanlar, "Sen bizim ilk göz ağrımızsın. Kıymetlimizsin.
Yeni yaşında bizden de sana birkaç hediye var.
Melek annen, sana anlayabileceğin şekilde anlatır. Şimdi anlamasanda, ileride büyüdün zaman tebessüm ile görürsün. Doğum günün nasıl güzelliklere vesile oldu.
Adının geçtiği her yerde çiçek açsın, kuşlar uçsun, bahar koksun. Bizim küçük meleğimiz'' notunu düştü. Sinem Kobal, bu güzel hediye karşısında duygularını dile getirerek, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.