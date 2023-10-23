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ATV'nin sevilen dizisi 'Kardeşlerim'de heyecan yükseldi! Akif oyuna geldi...

Yapımcılığını NGM’nin üstlendiği atv’nin sevilen dizisi “Kardeşlerim”de dün akşam yine heyecan dolu gelişmeler yaşandı. Dizi, 101. Bölümünde de hem ekranlarda hem de sosyal medyadaki başarısını sürdürmeye devam etti.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 23 Ekim 2023 Güncelleme 23 Ekim 2023, 07:02
ATV’nin sevilen dizisi ’Kardeşlerim’de heyecan yükseldi! Akif oyuna geldi...

Emel, Sosyal Güvenlik ve Aile Kurumu tarafından alıkonulur! Berk, evi terk edip Tolgalarla yaşamaya başlar.

Ayla'yı da Şengül teselli eder. Elif de ona destek olmaya çalışır. Eren kardeşlerinde elektriği suyu kesilir. Okulda geri dönüşüm üzerine proje ödevi verilir. Herkes eşleşir. Lidya ve Sarp bunu Ömer ile Süsen'i ayırmak için fırsat bilirler. Ancak kazdıkları kuyuya Elif sayesinde kendileri düşer.

GÖZALTINA ALINDILAR
Hilmiye, kardeşlere destek olmak ve yardım parası toplamak için Emel'in videolarını çeker, manavdan ezilmiş sebze meyve toplarken ve ışıklarda mendil satarken. Ancak bu videolar Sosyal Güvenlik Kurumuna gönderilince Hilmiye ve Şengül gözaltına alınır. Süreyya yine Akif'i oyuna getirir. Yaman'a da Akif'e de yemek randevusu verir.

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