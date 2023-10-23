Bir deri bir kemik kalan Süreyya Yalçın yine hayrete düşürdü! Kendisini arayanlara dinlettiği sesli mesaj duyanları şoke etti

Sosyetik güzeli arayanlar, "Aradığın kişiye ulaşmak öyle kolay mı sanıyorsun? Bu kadar star bir insanın arayanı çok oluyor haliyle.

En azından telefonu meşgul değil. Çalıyor bak'' şeklinde bir sesli mesajla karşılaştı. Süreyya Yalçın'ın sesli mesajı arayan herkese sonuna kadar dinlettiği ve sesli mesaj bitmeden telefona cevap vermediği öğrenildi.

Yakın çevresinin diline düşen Yalçın'ı arayan dostları ise "Bu kadar da olmaz Süreyya'' yorumları yaptı.