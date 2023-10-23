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Bir deri bir kemik kalan Süreyya Yalçın yine hayrete düşürdü! Kendisini arayanlara dinlettiği sesli mesaj duyanları şoke etti

Sosyetik Süreyya Yalçın, cep telefonuna sesli mesaj yükledi. Kendisini arayanlara, sesli mesaj bitmeden cevap vermedi. Arayanlar ise ‘Aradığın kişiye ulaşmak o kadar kolay değil’ mesajı ile karşılaştı.

Doğan Savaş Doğan Savaş takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 23 Ekim 2023 Güncelleme 23 Ekim 2023, 08:27
Bir deri bir kemik kalan Süreyya Yalçın yine hayrete düşürdü! Kendisini arayanlara dinlettiği sesli mesaj duyanları şoke etti

Giyim tarzı ve yaptıklarıyla gündemden düşmeyen sosyetenin ünlü ismi Süreyya Yalçın, bu kez de başka bir olayla gündeme geldi.

2016'da Ozan Baran ile evlendikten sonra Amerika'nın Miami şehrinde yaşayan ve genelde yaz tatilleri Türkiye'ye gelen Süreyya Yalçın, yaz boyunca paylaştığı fotoğraflar çok konuşulmuş, çok zayıfladığı için hasta olduğu haberleriyle magazin gündemini meşgul etmişti.

Yalçın'dan gündemi değiştirecek bir bomba daha geldi. Yalçın'ı yakından tanıyan arkadaş grubu kendisini telefonla aradığı zaman ilginç bir sesli mesajla karşılaştığını söyledi.

Sosyetik güzeli arayanlar, "Aradığın kişiye ulaşmak öyle kolay mı sanıyorsun? Bu kadar star bir insanın arayanı çok oluyor haliyle.

En azından telefonu meşgul değil. Çalıyor bak'' şeklinde bir sesli mesajla karşılaştı. Süreyya Yalçın'ın sesli mesajı arayan herkese sonuna kadar dinlettiği ve sesli mesaj bitmeden telefona cevap vermediği öğrenildi.

Yakın çevresinin diline düşen Yalçın'ı arayan dostları ise "Bu kadar da olmaz Süreyya'' yorumları yaptı.

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