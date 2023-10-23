Sitare Akbaş oyunculuktan kazandığını ticarete yatırıyor! Bakın hangi sektöre el attı...





ÇAKAL AŞKI 7 GÜNDE BİTTİ!

Sansasyonel haberlerle adını sürekli duyuran Danla Bilic, Çakal lakaplı rapçi Emirhan Çakal ile yeni bir aşka yelken açtığını duyurmuştu. Magazin basınında çokça konuşulan bu aşk sonrası ikili, birbirleri ile ilgili sosyal medyadan aşk paylaşımları yapmıştı.

Fakat hızlı başlayan aşk, hızlı şekilde son bulmuş. Yani büyük aşk 7 günde bitmiş. Ortak bir arkadaşları vasıtayla tanışıp aşk yaşamaya başlayan Danla Bilic ile Emirhan Çakal ayrılık kararı almış. Bazı konularda fikir ayrılığı yaşayan ikiliden Danla Bilic, ayrılık sonrası soluğu Londra'da alırken, Emirhan Çakal ise yeni şarkısı için kendisini müzik çalışmalarına vermiş.





TOLGAHAN KENDİNİ ÖDÜLLENDİRDİ!

Yakışıklı oyuncu Tolgahan Sayışman, 2021 yılında kurduğu Han Medya şirketiyle büyük ses getirmişti. Bu süreçte "Aynasız Haluk" filmini yapan ve yakında Gain'de yayına girecek olan "Kurtuluş Lisesi" isimli diziyi çeken Sayışman, duyduğuma göre kendisini ödüllendirmiş. Şimdilerde birçok iş kolunda olan ve yapım şirketini büyütmek için projeler üreten Tolgahan Sayışman, kendisine son model Mercedes marka spor otomobil almış.

Efehan ve Alina isminde iki çocuğu olan Sayışman, önceki kullandığı Range Rover arabasını ise eşi Almeda Sayışman'a hediye etmiş. Tolgahan Sayışman, spor otomobili hem sürüş kolaylığından hem de park yeri sıkıntısı çekmemek için almış...





DUDAK UÇUKLATAN VALE FİYATLARI!

Tüm yaz tatil cennetimiz Bodrum'un, lahmacunayran fiyatlarını konuşur ve pahalılığından şikayet ederdik. Bir lahmacun bir ayran fiyatının 450 liraya satıldığı Bodrum'un yanı sıra şimdilerde İstanbul'da vale fiyatları konuşulur oldu. Beşiktaş-Ortaköy hattındaki iki otelde vale fiyatı birinde 500 olurken diğerinde 400 liradan park etmek zorunda kalıyorsunuz. Tabi öyle bir konumdaki bu iki otel mecburen aracı valeye vermek zorundasınız. Bodrum'da bu fiyata lahmacun-ayran yerken artık bu ücret bir vale parası oldu diyebiliriz... TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN