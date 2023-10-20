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Saldırıyı kınadılar! Dünya yıldızlarından İsrail'in vahşetine tepki...

Dünya genelinde birçok oyuncu, müzisyen ve sanatçı, İsrail’in Gazze’de yüzlerce kişinin ölümüne neden olduğu hastane saldırısını sosyal medya hesaplarındaki paylaşımlarıyla kınadı...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 20 Ekim 2023 Güncelleme 20 Ekim 2023, 07:00
Saldırıyı kınadılar! Dünya yıldızlarından İsrail’in vahşetine tepki...

Müzisyen Della Miles, Instagram hesabında, "Yüce Tanrı adına bu katliamın son bulması için dua ediyorum. Savaş, çatışma için yeterli güç ve malzemeye sahip olan iki ülke arasında yapılır.



İsrail- Filistin çatışmasında ise sadece bir taraf kendini koruyabiliyor" sözleriyle üzüntüsünü dile getirdi. Filistinlilerin hiçbir koruması bulunmadığına vurgu yapan Miles, "Katliamdan başka bir şey olmayan bu dengesizliğe nasıl izin verebiliriz?" görüşünü paylaştı.

3 kez Oscar'a aday olan Mark Ruffalo, bölgede yaşanan trajik olaylar nedeniyle endişe duyduğunu belirterek, "Yaşanan tarifsiz acılardan ve can kayıplarından dolayı büyük üzüntü duyuyorum. Bu korkunç şiddet sona ermeli" dedi.


Ünlü oyuncu Jennifer Garner, Save The Children kuruluşunun "Okullar ve hastaneler korunmalı" paylaşımını Instagram hesabına taşıdı.



ABD'li müzisyen Demi Lovato ise Instagram paylaşımında, masum sivillerin katledilmesinin kabul edilemez olduğunun altını çizdi.

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