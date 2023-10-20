Saldırıyı kınadılar! Dünya yıldızlarından İsrail’in vahşetine tepki...

Müzisyen Della Miles , Instagram hesabında, "Yüce Tanrı adına bu katliamın son bulması için dua ediyorum. Savaş, çatışma için yeterli güç ve malzemeye sahip olan iki ülke arasında yapılır.





İsrail- Filistin çatışmasında ise sadece bir taraf kendini koruyabiliyor" sözleriyle üzüntüsünü dile getirdi. Filistinlilerin hiçbir koruması bulunmadığına vurgu yapan Miles, "Katliamdan başka bir şey olmayan bu dengesizliğe nasıl izin verebiliriz?" görüşünü paylaştı.

3 kez Oscar'a aday olan Mark Ruffalo, bölgede yaşanan trajik olaylar nedeniyle endişe duyduğunu belirterek, "Yaşanan tarifsiz acılardan ve can kayıplarından dolayı büyük üzüntü duyuyorum. Bu korkunç şiddet sona ermeli" dedi.