Barış Murat Yağcı’dan yeni projeye hazırlanıyor! Tek başına görüntülendiği AVM’de bakın ne açıklamalarda bulundu





"PANKART ASARIM"

Hülya Avşar, Ayvalık'ta bir spor tesisinin açılışına katıldı. Avşar, isminin Ayvalık Belediye Başkanı adaylığı için geçtiğinin belirtilmesi üzerine, adaylık için hazır olmadığını dile getirip, "Başkan olsam sahile restoranlar yaparım. Spor alanları yapar, bakım ve temizlik konularında vatandaşları uyarıcı pankart asarım" ifadelerini kullandı. CANNES'DA BOY GÖSTEDİLER

BurçinTerzioğlu ve Onur Tuna'nın başrolünde yer aldıkları Sarmaşık Zamanı, Cannes'da düzenlenen MIPCOM Fuarı'nda görücüye çıktı. 1.95 boyundaki Onur Tuna ve 1.60 boyundaki Burçin Terzioğlu arasındaki boy farkı ise sosyal medyanın gündemine oturdu. Ünlü isimlerin birlikte pozlarına, "Uzak mesafe ilişkisi gibi" yapan sosyal medya kullanıcıları güldürdü.





LİNÇ YEDİM

Model Simge Ünal, önceki gün Ataşehir'deydi. Sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çeken Ünal, yakın zamanda Dubai'de Fashion Week'e gittim. Ünal, "Güzel bir davet aldım. Sonra da katılım sağladım. Orada bir dergide 'en iyi kırmızı halı görünümü' arasına girdim ve yayınladılar. Ama Türkiye'de linç yedim, davete bikiniyle katıldım diye... Anlamadım benim için gurur verici bir iş olmuştu halbuki" dedi.





SAHNE BÜYÜCÜSÜ

Nilay Dorsa, son tekli çalışması "Aynen" müzikseverler tarafından büyük ilgi ile karşılanınca semeresini de görmeye başladı. Dorsa, tekli çalışmasının ardından ilk sahnesini Çankırı'da 2 bin kişinin katılımıyla gerçekleştirdi. Konserin ortalarında sahneden inip, seyircilerle dans edip göbek atan Dorsa "Ben içimden geldiği gibiyim. Yaşamayı, eğlenmeyi ve eğlendirmeyi seviyorum. Bir sihrim varsa budur" dedi.





MAKYAJSIZ UYUMAM

77 yaşında olan şarkıcı Dolly Rebecca Parton, yeni kitabında yazdıklarıyla gündem oldu. Dünyaca ünlü şarkıcı, gece makyaj yapmadan yatağa girmediğini anlattı. Parton kitabında, bu konuyu şöyle ifade etti: "1980'li yıllarda Los Angeles'a taşındıktan sonra yüzümde makyajla yatmaya başladım. Bunun nedenlerinden biri de orada yaşanan depremler."