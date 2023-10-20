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Barış Murat Yağcı'dan yeni projeye hazırlanıyor! Tek başına görüntülendiği AVM'de bakın ne açıklamalarda bulundu

Barış Murat Yağcı, geçtiğimiz gün tek başına geldiği AVM'de mağazaları gezen yakışıklı oyuncu, alışveriş yaptı. Muhabirlerin sorularını cevaplayan yakışıklı oyuncu, yoğun bir tempoya girdiğini dile getirdi. İşte sizler için derlediğimiz 20 Ekim TAKVİM gazetesi saklambaç haberleri...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 20 Ekim 2023 Güncelleme 20 Ekim 2023, 07:00
Barış Murat Yağcı’dan yeni projeye hazırlanıyor! Tek başına görüntülendiği AVM’de bakın ne açıklamalarda bulundu

Barış Murat Yağcı, geçtiğimiz gün Zincirlikuyu'daydı. Tek başına geldiği AVM'de mağazaları gezen yakışıklı oyuncu, alışveriş yaptı. Muhabirlerin sorularını cevaplayan başarılı oyuncu, "Reklam çekimlerine devam ediyoruz. Onun dışında bir proje için görüşmelerimiz sürüyor. Birkaç hafta içinden netlik kazanmasını bekliyorum'' ifadelerini kullandı.



ORTALIĞI YAKACAK!
Türk Pop Müziğinin iddialı ve genç kadın isimlerinden Aybüke Albere'nin "Yak" isimli yeni şarkısı tüm dijital platformlarda yerini aldı. 2023 yılında ardı ardına güçlü şarkılar yayınlayan Albere, "Yak" isimli yeni teklisini müzikseverlerle buluşturmanın heyecanını yaşıyor. Klipte Aybüke Albere'nin stil danışmanlığını Bahadır Önder üstlenirken, projenin görselleri Atıl Aggündüz objektifinden yansıdı.



TİYATRO GÜNÜ
Başarılı oyuncu Ferit Aktuğ ve Sarp Bozkurt, geçtiğimiz gün Ataşehir'de bir AVM'deydi. 'Münasebetsiz' adlı tiyatro oyunları için provaya gelen ikili, prova esnasında gazetecilere poz verdi. Tiyatro oyunu için heyecanlı olduklarını belirten ikili, "Sezonun ilk oyunu olacağı için heyecanlıyız. Sağ olsun seyircilerimiz bizi yalnız bırakmıyor. Olumlu tepkilerden dolayı mutluyuz" dedi.



"PANKART ASARIM"
Hülya Avşar, Ayvalık'ta bir spor tesisinin açılışına katıldı. Avşar, isminin Ayvalık Belediye Başkanı adaylığı için geçtiğinin belirtilmesi üzerine, adaylık için hazır olmadığını dile getirip, "Başkan olsam sahile restoranlar yaparım. Spor alanları yapar, bakım ve temizlik konularında vatandaşları uyarıcı pankart asarım" ifadelerini kullandı.

CANNES'DA BOY GÖSTEDİLER
BurçinTerzioğlu ve Onur Tuna'nın başrolünde yer aldıkları Sarmaşık Zamanı, Cannes'da düzenlenen MIPCOM Fuarı'nda görücüye çıktı. 1.95 boyundaki Onur Tuna ve 1.60 boyundaki Burçin Terzioğlu arasındaki boy farkı ise sosyal medyanın gündemine oturdu. Ünlü isimlerin birlikte pozlarına, "Uzak mesafe ilişkisi gibi" yapan sosyal medya kullanıcıları güldürdü.



LİNÇ YEDİM
Model Simge Ünal, önceki gün Ataşehir'deydi. Sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çeken Ünal, yakın zamanda Dubai'de Fashion Week'e gittim. Ünal, "Güzel bir davet aldım. Sonra da katılım sağladım. Orada bir dergide 'en iyi kırmızı halı görünümü' arasına girdim ve yayınladılar. Ama Türkiye'de linç yedim, davete bikiniyle katıldım diye... Anlamadım benim için gurur verici bir iş olmuştu halbuki" dedi.



SAHNE BÜYÜCÜSÜ
Nilay Dorsa, son tekli çalışması "Aynen" müzikseverler tarafından büyük ilgi ile karşılanınca semeresini de görmeye başladı. Dorsa, tekli çalışmasının ardından ilk sahnesini Çankırı'da 2 bin kişinin katılımıyla gerçekleştirdi. Konserin ortalarında sahneden inip, seyircilerle dans edip göbek atan Dorsa "Ben içimden geldiği gibiyim. Yaşamayı, eğlenmeyi ve eğlendirmeyi seviyorum. Bir sihrim varsa budur" dedi.



MAKYAJSIZ UYUMAM
77 yaşında olan şarkıcı Dolly Rebecca Parton, yeni kitabında yazdıklarıyla gündem oldu. Dünyaca ünlü şarkıcı, gece makyaj yapmadan yatağa girmediğini anlattı. Parton kitabında, bu konuyu şöyle ifade etti: "1980'li yıllarda Los Angeles'a taşındıktan sonra yüzümde makyajla yatmaya başladım. Bunun nedenlerinden biri de orada yaşanan depremler."



KUPAYA AMBARGO
Türkiye Pist Şampiyonası'nda, 4. ayak yarışları geçtiğimiz günlerde Körfez Yarış Pisti'nde gerçekleştirildi. Türkiye'de pistlerin 'en genç takımı' unvanıyla mücadele eden Egemot H2K Racing, yarışmaya damga vurdu. Pilotlardan Berkay Akça 1'inci, Azizhan Kaya 2'nci, Ömer Şamlı ise 3'üncülük kupasını kaldırdı.



TEKRAR ZİRVEDE!
Kuruluş Osman, önceki akşam yayınlanan 132. Bölüm tekrarıyla, Tüm Kişiler kategorisinde %5,40 reyting, %13,97 izlenme payı, elde ederek birinci olurken AB Sosyal Statü'de %3,64 izlenme oranı ve %10,96 izlenme payı 20+ABC1'de %5,09 izlenme oranı ve %12,84 izlenme payı alarak en çok izlenen dizi oldu.

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