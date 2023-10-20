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Konserler iptal! Milli yas sonrası konser ve festivaller ertelendi...

İsrail’in Gazze’deki saldırılarının ardından binlerce kişi hayatını kaybetmişti. Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile ülkemizde ilan edilen 3 günlük milli yas sonrası bir dizi büyük organizasyon, konser ve festivaller bir tarihe ertelendi...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 20 Ekim 2023 Güncelleme 20 Ekim 2023, 07:00
Konserler iptal! Milli yas sonrası konser ve festivaller ertelendi...

"Köfn" grubunun yarın Harbiye'de vereceği konser de ertelendi. İptal edilen konserin tarihi ise henüz netleşmemek üzere ileri bir tarihe atıldı.


İlan edilen Milli Yas nedeniyle Yıldız Tilbe'nin bugün Ordu'da yapacağı konseri iptal edildi.


Bugün Harbiye Açıkhava'da konser vermesi beklenen Zeynep Bastık'ın da konseri ileri bir tarihe ertelendi.



Ebru Gündeş, uzun zamandır sevenleri tarafından merakla beklenen albümünü "Aşığım Hâlâ"yı Gazze'de yaşanan savaş sebebiyle böyle acı bir dönemde çıkarmaktan vazgeçti.

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