Konserler iptal! Milli yas sonrası konser ve festivaller ertelendi...

"Köfn" grubunun yarın Harbiye'de vereceği konser de ertelendi. İptal edilen konserin tarihi ise henüz netleşmemek üzere ileri bir tarihe atıldı.
"Köfn" grubunun yarın Harbiye'de vereceği konser de ertelendi. İptal edilen konserin tarihi ise henüz netleşmemek üzere ileri bir tarihe atıldı.
İlan edilen Milli Yas nedeniyle Yıldız Tilbe'nin bugün Ordu'da yapacağı konseri iptal edildi.
Bugün Harbiye Açıkhava'da konser vermesi beklenen Zeynep Bastık'ın da konseri ileri bir tarihe ertelendi.
Ebru Gündeş, uzun zamandır sevenleri tarafından merakla beklenen albümünü "Aşığım Hâlâ"yı Gazze'de yaşanan savaş sebebiyle böyle acı bir dönemde çıkarmaktan vazgeçti.