’Aşka’ milli ara! Oyuncu Melisa Döngel ve futbolcu Samet Akaydın’ın ayrılık nedeni belli oldu: Meğerse...

Bir ara birbirlerine Instagram'da takibe başlayan çift, hayranlarının durumu fark etmesiyle apar topar birbirini takipten çıkmıştı. Aşklarının ortaya çıkmasının ardından sessizliğe gömülen çiftin, ayrılığı da bir o kadar sessiz oldu.

FUTBOLU SEÇTİ!

Henüz çiçeği burnunda olan çift, iddialara göre geçtiğimiz hafta ayrıldı. Son dönemde Fenerbahçe'de iyice gözden düşen Akaydın, A Milli Takım'dan davet aldı.



İddialara göre Milli Takım kampına gitmeden önce Döngel ile tartışan Akaydın, "Bu benim son şansım... Futbola odaklanmam lazım" diyerek zaten yeni başlayan ve henüz tam olarak oturmamış ilişkiyi bitirdi.