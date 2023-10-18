Ünlü sunucu Hande Sarıoğlu’ndan A Milli Takımı’na övgü dolu sözler...





KOLPAÇİNO'NUN YAŞAM KOÇU!

Türk sinemasının en komik serilerinden biri olarak kabul edilen, 'Kolpaçino' serisinin son filmi Kolpaçino 4'ün oyuncu kadrosunda Aşkım Kapışmak da yer alacak. Kapışmak, merakla beklenen filmde, bir yaşam koçunu canlandıracak. Şafak Sezer'in canlandırdığı Özgür karakteriyle, Kapışmak'ın hayat verdiği yaşam koçunun yolları talihsiz bir kazayla kesişecek.





ÖZLEM BİTİYOR!

Türk müziğinin sayılı efsanelerinden büyük usta Selami Şahin'in İstanbul'da vereceği muhteşem konser serisi için heyecanlı bekleyiş başladı. Bu ay içinde İstanbul'da 3 konser verecek olan büyük usta, hayranları ile özlem giderecek.





TAM GAZ PROVA!

Ece Seçkin, 21 Ekim Cumartesi İstanbul'da vereceği konser öncesi, hazırlıklara devam ediyor. Provalarını, dansçıları ve ekibi ile sürdüren Seçkin, sosyal medya hesabı üzerinden de bu özel ve iddialı konseri hakkında ipuçları vermeyi sürdürüyor. Heyecandan gün sayan güzel şarkıcı, konseri için şu açıklamayı yapıyor, "Çok büyük şov olacak. O yüzden hazırlığı da büyük oluyor. Toplantısından provasına her anın tadını çıkarıyorum. Heyecanlıyız.''





YOĞUN İLGİ!

Ebru Şahin, NBA kapsamında oynanan San Antonio Spurs vs Miami Heat maçında hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı. Yer aldığı projelerle dünya çapında tanınan ve geniş bir hayran kitlesine sahip olan Şahin'e olan ilgi, maç sonrasında gittiği restoranda da devam etti. Şahin, fotoğraf çektirip sohbet etmek isteyen onlarca hayranıyla yakından ilgilendi.