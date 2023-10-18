SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Saklambaç Haberleri

Ünlü sunucu Hande Sarıoğlu'ndan A Milli Takımı'na övgü dolu sözler...

Ünlü sunucu Hande Sarıoğlu, EURO 2024'e katılmayı garantileyen "A Milli Takım"la gurur duyduğunu söyleyen Sarıoğlu, "Başarılarının devamını diliyorum ve biliyorum ki ülkemizi dünyaya karşı temsil etmeye devam edecekler" dedi. İşte sizler için derlediğimiz 18 Ekim tarihli Takvim saklambaç haberleri...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 18 Ekim 2023 Güncelleme 18 Ekim 2023, 07:01
Ünlü sunucu Hande Sarıoğlu’ndan A Milli Takımı’na övgü dolu sözler...

Ünlü sunucu Hande Sarıoğlu geçtiğimiz gün İstinye'deydi. EURO 2024'e katılmayı garantileyen "A Milli Takım"la gurur duyduğunu söyleyen Sarıoğlu, "Başarılarının devamını diliyorum ve biliyorum ki ülkemizi dünyaya karşı temsil etmeye devam edecekler" dedi. Öte yandan Galatasaray'ın da çok başarılı gittiğini söyleyen Sarıoğlu, teknik direktör Okan Buruk'a övgüler yağdırdı. Güzel sunucu, "Okan beyle aynı kuaföre gidiyoruz. Oradan tanışmışlığımız var. Her gördüğümde kendisini tebrik ediyorum. Ayrıca işim gereği de yeni bilgiler almaya çalışıyorum" dedi.

Türk pop müziğinde emin adımlarla ilerleyen Beste Açar, yeni teklisi 'Timsah Gözyaşları'nı tüm dijital platformlarda video klibiyle birlikte yayımladı. Sözü ve müziği Şehrazat'a, düzenlemesi Erhan Bayrak'a ait şarkının video klibini Ahmet Can Tekin çekti. Beykoz Kundura Fabrikası'nda 14 saat süren çekimlerde Açar'a, dizi ve reklamlarda oyuncusu Hakan Akay eşlik etti.


TÜRKİYE'Yİ TEMSİL EDECEK
"Miss Turkey 2022" birincisi Nursena Say, Hindistan'da düzenlenecek ve kamp süreci ile birlikte 1 ay sürecek olan, "Miss World" güzellik yarışmasında ülkemizi temsil etmek için hazırlıklarını sürdürüyor. Say, deprem sonrası çocukların sosyal hayata tekrar dönebilmeleri için de çalışmalarına devam ediyor.



KOLPAÇİNO'NUN YAŞAM KOÇU!
Türk sinemasının en komik serilerinden biri olarak kabul edilen, 'Kolpaçino' serisinin son filmi Kolpaçino 4'ün oyuncu kadrosunda Aşkım Kapışmak da yer alacak. Kapışmak, merakla beklenen filmde, bir yaşam koçunu canlandıracak. Şafak Sezer'in canlandırdığı Özgür karakteriyle, Kapışmak'ın hayat verdiği yaşam koçunun yolları talihsiz bir kazayla kesişecek.



ÖZLEM BİTİYOR!
Türk müziğinin sayılı efsanelerinden büyük usta Selami Şahin'in İstanbul'da vereceği muhteşem konser serisi için heyecanlı bekleyiş başladı. Bu ay içinde İstanbul'da 3 konser verecek olan büyük usta, hayranları ile özlem giderecek.



TAM GAZ PROVA!
Ece Seçkin, 21 Ekim Cumartesi İstanbul'da vereceği konser öncesi, hazırlıklara devam ediyor. Provalarını, dansçıları ve ekibi ile sürdüren Seçkin, sosyal medya hesabı üzerinden de bu özel ve iddialı konseri hakkında ipuçları vermeyi sürdürüyor. Heyecandan gün sayan güzel şarkıcı, konseri için şu açıklamayı yapıyor, "Çok büyük şov olacak. O yüzden hazırlığı da büyük oluyor. Toplantısından provasına her anın tadını çıkarıyorum. Heyecanlıyız.''



YOĞUN İLGİ!
Ebru Şahin, NBA kapsamında oynanan San Antonio Spurs vs Miami Heat maçında hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı. Yer aldığı projelerle dünya çapında tanınan ve geniş bir hayran kitlesine sahip olan Şahin'e olan ilgi, maç sonrasında gittiği restoranda da devam etti. Şahin, fotoğraf çektirip sohbet etmek isteyen onlarca hayranıyla yakından ilgilendi.


DEPRESYONDAYKEN TANIŞTIK
İlker Aksum, Haziran ayında evlendiği Dilay Ekmekçioğlu ile nasıl tanıştıklarını bir programda anlattı. Aksum, "Gerçekten çok kötü depresyondayken, menajerim Duygu dedi ki 'seni birisiyle tanıştıracağım adı Dilay, nefes koçu' dedi. Ben de böyle şeylere inanmam tabi... Gerçekten eşim beni nefes terapisiyle çok çok başka yere götürdü. Menajerim de çöpçatanım oldu ve evlendik. Dilay anında seni etkiliyor, Star Wars'da olur ya, acayip enerjisi var" dedi.




ELDE VAR SEVDA
Berdan Mardini, uzun bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Dilara Talay ile Etiler'de el ele görüntülendi. Gazetecilerin sorularına cevap veren Mardini, "Bir görüşmemden dolayı bu tarafa geldim, normalde dışarı çıkmamaya özen gösteriyorum. Görüşmem bittikten sonra güzel bir akşam yemeği yiyip, eve döneceğiz" dedi. (Aydın HAMZA)


EV YERİNE ÇANTA!
Dünyaca ünlü isim Cardi B, yatırım için gayrimenkuller yerine artık Birkin çantaları tercih ettiğini söyledi ve kiracılarının 9 aydır kira ödemediğini anlattı. Cardi B, açıklamasında küfürler yağdırarak "9 ay! Ve bazen hem biz hem de ev yöneticilerimiz o kadar meşgul oluyorlar ki, biliyor musunuz? 'Onları mahkemeye bile vermeyin' diyoruz çünkü çok yoruluyoruz" dedi.


BABA-OĞUL GÜNÜ!
ATV'de yayınlanan "Ateş Kuşları"nın başarılı oyuncusu Görkem Sevindik, geçtiğimiz gün oğlu Marsel ile birlikte Maslak'ta bir AVM'deydi. Öğle saatlerinde alışveriş turuna çıkan Sevindik, "Setten geliyorum. Kısa bir alışveriş yapıp hemen çıkacağım" dedi. Tarzı ve şıklığıyla göz kamaştıran Görkem Sevindik, yanına gelen sevenlerini de kırmayıp onlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.



OĞLUNU SAVUNDU!
Usta oyuncu Ayşe Tunaboylu, eski sevgilisini darp ederek günlerce evde hapsettiği iddiasıyla gündeme gelen gitarist oğlu Can Tunaboylu'ya sahip çıktı. Ayşe Tunaboylu, "Benim oğlum asla böyle bir şey yapmaz" dedi. Konunun yargıya taşındığını belirten usta oyuncu, oğlunun iftiraya maruz kaldığını belirtti.



MEYDAN OKUMA ZAMANI!
"Kuruluş Osman"ın yeni bölüm konusu şöyle; Osman Bey, Sultan Mesud'un bıraktığı Hazine'den haberdar olmuştur. Osman Bey, Yakup Bey'in hakimiyetini kıracak tek şeyin hazine olduğunu düşünmektedir. Osman Bey'in böyle düşünmesinin sebebi nedir? Hazinenin Germiyan'ın hakkı olduğunu düşünen Mehmet Bey ve Orhan Bey arasına neler yaşanacaktır? Hazineyi kim ele geçirecektir? Osman Bey Sancaksız'lardan neyin hesabını sorar? Sancaksızlar, Osman Bey'in tavrı sonrası ne yapacaklardır?



SAFİR ZİRVEDE!
ATV'nin yapımını NTC'nin gerçekleştirdiği sevilen dizisi Safir, önceki akşam yayınlanan bölümüyle reyting listesinde ilk sıraya oturdu. Safir yedinci bölümü ile Tüm Kişiler'de %5,31 reyting ve %15,50 izlenme payı alarak birinci oldu.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN


Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
Türkiye Gazze’de sağlık hizmeti için devrede! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı: Filistin’in yanındayız!
CANLI TAKİP| Katil İsrail El-Ehli Baptist Hastanesi’ni hedef aldı: Çok sayıda sivil şehit oldu! İşte vahşetin kan donduran görüntüleri
Hepsiburada
SON DAKİKA