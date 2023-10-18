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Madonna dünya turnesine olaylı başladı! Sahne şovunu kısa tutunca hayranları isyan etti

Hastalığı nedeniyle ertelediği dünya turnesine başlayan Madonna, ikinci konserinde hayranlarının tepkisini çekti. Konsere geç başlayıp erken bitiren Madonna'nın hayranları 1300 sterlin (44 bin TL) ödedikleri konser için isyan etti: Bilet paramızı geri verin!

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 18 Ekim 2023 Güncelleme 18 Ekim 2023, 07:01
Madonna dünya turnesine olaylı başladı! Sahne şovunu kısa tutunca hayranları isyan etti

Haziran ayında geçirdiği ciddi bakteriyel enfeksiyon nedeniyle bir süre yoğun bakımda tedavi gören ve bu nedenle dünya turnesini erteleyen Madonna, "Celebratin" (Kutlama) adını verdiği turnesine cumartesi günü başladı.




Turnenin ilk ayağı İngiltere'nin başkenti Londra oldu. Konsere geç başlayan Madonna, saat 23.00'te aniden konseri bitirdi. Konserin müzik listesinden dört şarkıyı çalmadan aniden bitmesi, hayranlarını öfkelendirdi.



İSYAN ÇIKTI!
Konserin erken bitişinin konser alanında uygulanan müzik saati sınırlamasıyla alakalı olduğu öğrenilirken, seyirciler, Madonna'nın sahneye vaktinde çıksaydı iki saatlik gösterisini tamamlayacağını belirtti.

Madonna'yı eleştiren müzikseverler, biletler için 1300 sterline (44 bin TL) kadar para ödedikten sonra finalden mahrum kalmanın hayal kırıklığını dile getirdi. Sosyal medyadan tepkisini paylaşan öfkeli hayranlar, bilet paralarının geri ödenmesini istedi.

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