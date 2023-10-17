



"Eski aşkları kıskanmak yok" şartı getiren Evirgen'in bu isteğinin arkasından ise tam bir kaos çıktı. Sebebi ise Evirgen'in daha önceki ilişkilerinden birinde kıskançlık krizinin patlak vermesi ve Evirgen'in evinde ne varsa kırıp döküp, 2 milyon TL'lik hasar meydana getirmiş olması gösterildi.

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