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Şartlı evlilik! Alina Boz ile evlilik planları yapan Umut Evirgen, Alina'dan öyle bir istekte bulundu ki...

Kasım ayının sonunda Alina Boz ile evlilik planları yapan Umut Evirgen, müstakbel eşinden tek bir istekte bulundu. Aşk hayatı kabarık olan Evirgen, “Eski sevgilileri kıskanmak yok” şartını baştan koydu...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 17 Ekim 2023 Güncelleme 17 Ekim 2023, 07:03
Şartlı evlilik! Alina Boz ile evlilik planları yapan Umut Evirgen, Alina’dan öyle bir istekte bulundu ki...

Tuba Büyüküstün, Melisa Şenolsun ve Serenay Sarıkaya gibi ünlüler dünyasından birçok isimle yaşadığı ilişkilerle adından sıkça söz ettirmeyi başaran Umut Evirgen, kısa süre önce Alina Boz'a kalbini kaptırmıştı.




Evirgen, Boz'a karşı duygularının farklı, niyetinin ciddi olduğunu söylemişti. Güzel oyuncuya Paris'te evlilik teklifi eden işletmeci, "Evet" yanıtı almıştı. Çift, kasım ayının sonunda da evlenmeyi planlıyor.


2 MİLYONLUK ZARAR!
Boz ve Evirgen ile yeni bir iddia dikkat çekti. Evirgen'in evlilik öncesi Boz'dan ilginç bir istekte bulunduğu magazin kulislerinde konuşulmaya başlandı. Müge Dağıstanlı'nın haberine göre, ünlü iş insanı müstakbel eşinden evlilik öncesi bir söz istedi.



"Eski aşkları kıskanmak yok" şartı getiren Evirgen'in bu isteğinin arkasından ise tam bir kaos çıktı. Sebebi ise Evirgen'in daha önceki ilişkilerinden birinde kıskançlık krizinin patlak vermesi ve Evirgen'in evinde ne varsa kırıp döküp, 2 milyon TL'lik hasar meydana getirmiş olması gösterildi.

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