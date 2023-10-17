Tuba Büyüküstün, Melisa Şenolsun ve Serenay Sarıkaya gibi ünlüler dünyasından birçok isimle yaşadığı ilişkilerle adından sıkça söz ettirmeyi başaran Umut Evirgen, kısa süre önce Alina Boz'a kalbini kaptırmıştı.
Tuba Büyüküstün, Melisa Şenolsun ve Serenay Sarıkaya gibi ünlüler dünyasından birçok isimle yaşadığı ilişkilerle adından sıkça söz ettirmeyi başaran Umut Evirgen, kısa süre önce Alina Boz'a kalbini kaptırmıştı.
Evirgen, Boz'a karşı duygularının farklı, niyetinin ciddi olduğunu söylemişti. Güzel oyuncuya Paris'te evlilik teklifi eden işletmeci, "Evet" yanıtı almıştı. Çift, kasım ayının sonunda da evlenmeyi planlıyor.
2 MİLYONLUK ZARAR!
Boz ve Evirgen ile yeni bir iddia dikkat çekti. Evirgen'in evlilik öncesi Boz'dan ilginç bir istekte bulunduğu magazin kulislerinde konuşulmaya başlandı. Müge Dağıstanlı'nın haberine göre, ünlü iş insanı müstakbel eşinden evlilik öncesi bir söz istedi.
"Eski aşkları kıskanmak yok" şartı getiren Evirgen'in bu isteğinin arkasından ise tam bir kaos çıktı. Sebebi ise Evirgen'in daha önceki ilişkilerinden birinde kıskançlık krizinin patlak vermesi ve Evirgen'in evinde ne varsa kırıp döküp, 2 milyon TL'lik hasar meydana getirmiş olması gösterildi.