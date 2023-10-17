Aşk oyunu sürüyor! Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ilişkisi sorulunca öyle bir şey yaptı ki...

Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu'nun başrollerini paylaştığı "Yalı Çapkını" dizisi bu sezona hiç de istediği gibi başlayamadı. Dizinin senaryosundan sıkılan izleyici, akıcı bulmadıkları bu hikayeyi sosyal medyada oldukça eleştirmişti. Gelen bu tepkiler, reytinglere de yansımış ve dizi düşüşe geçmişti.
KAÇAMAK CEVAPLAR
Yaşanan bu gelişmelerin ardından çok fazla dışarı çıkmayı tercih etmeyen dizinin başrol oyuncusu Afra Saraçoğlu, Harbiye'de bir müzikalde ortaya çıktı.
Rol arkadaşı Mert Ramazan Demir'le aşk yaşayan ve son günlerde ayrıldıkları öne sürülen Saraçoğlu, gazetecilerin, "Sizi Mert Ramazan Demir'le dışarıda yan yan göremiyoruz. İlişkiniz devam ediyor mu?" sorusu üzerine, "Arkadaşlar bıkmadınız vallahi ya" diyerek kaçamak cevap verdi.