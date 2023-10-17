Aşk oyunu sürüyor! Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ilişkisi sorulunca öyle bir şey yaptı ki...

Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu'nun başrollerini paylaştığı "Yalı Çapkını" dizisi bu sezona hiç de istediği gibi başlayamadı. Dizinin senaryosundan sıkılan izleyici, akıcı bulmadıkları bu hikayeyi sosyal medyada oldukça eleştirmişti. Gelen bu tepkiler, reytinglere de yansımış ve dizi düşüşe geçmişti.