PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Saklambaç Haberleri

Aşk oyunu sürüyor! Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ilişkisi sorulunca öyle bir şey yaptı ki...

Uzun süredir ortalarda gözükmeyen Afra Saraçoğlu, oynadığı dizinin reytinglerde düşüşe geçmesinin ardından tekrar gecelerde boy gösterdi. Mert Ramazan Demir’le ilişkisi sorulan Saraçoğlu, yine soruları cevaplamayıp adeta rol yaptı.

Doğan Savaş Doğan Savaş takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 17 Ekim 2023 Güncelleme 17 Ekim 2023, 07:02
Aşk oyunu sürüyor! Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ilişkisi sorulunca öyle bir şey yaptı ki...

Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu'nun başrollerini paylaştığı "Yalı Çapkını" dizisi bu sezona hiç de istediği gibi başlayamadı. Dizinin senaryosundan sıkılan izleyici, akıcı bulmadıkları bu hikayeyi sosyal medyada oldukça eleştirmişti. Gelen bu tepkiler, reytinglere de yansımış ve dizi düşüşe geçmişti.

KAÇAMAK CEVAPLAR
Yaşanan bu gelişmelerin ardından çok fazla dışarı çıkmayı tercih etmeyen dizinin başrol oyuncusu Afra Saraçoğlu, Harbiye'de bir müzikalde ortaya çıktı.



Rol arkadaşı Mert Ramazan Demir'le aşk yaşayan ve son günlerde ayrıldıkları öne sürülen Saraçoğlu, gazetecilerin, "Sizi Mert Ramazan Demir'le dışarıda yan yan göremiyoruz. İlişkiniz devam ediyor mu?" sorusu üzerine, "Arkadaşlar bıkmadınız vallahi ya" diyerek kaçamak cevap verdi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA