Göksel, sahnede büyüledi! İddialı ve büyüleyici bir performansı hayran bıraktı...

AT ÜSTÜNDE YARIŞTILAR Yurt dışında büyük görkemli organizasyonlarla yapılan ve at sevgisinin de ortaya çıkarıldığı "Miss Fashion Horse" ilk kez Türkiye 'de de yapıldı. At sevgisi, moda ve güzellik anlayışıyla düzenlenen ve on beş güzelin katıldığı yarışmanın jüri başkanlığını Erkan Özerman yaptı. Güzeller, modacı Melek Doğa imzalı kıyafetleriyle ata binerek hünerlerini gösterdi. At hakimiyeti, at ile yürüyüş, kıyafet, at üzerinde duruş gibi farklı açılardan değerlendirilen güzeller yarışma öncesi ise binicilik dersleri aldı. Yarışmada birinci olan Almila Özerman'a ise at hediye edildi.

YENİ İMAJ Şarkıcı Tuğba Ünal, imaj yeniledi. Yıllardır kullandığı koyu kumral saçlarına veda eden güzel şarkıcı artık sarışın oldu. Sosyal medyada sarı saçlarıyla fotoğraflarını paylaşan Ünal, takipçilerinden de tam not aldı. Ünal, "Yenilenmek güzeldir. Ben de sevenlerimi şaşırtmak istedim. Radikal bir karar oldu ama herkes çok beğendi" dedi.





CEZAYİR BİLGİ PEŞİNDE!

"Ben Bu Cihana Sığmazam"ın yeni bölüm konusu şöyle; Sarı Sinan'ın Zeydan ve Erman Barka'yla uyuşturucu işine başladığını öğrenen Cezayir, Müttefikler'in diğer üyelerini öğrenmek maksadıyla Sarı Sinan'ı kaçırır. Planı Sinan'ı kullanarak Zeydan üstünden bilgi edinmektir. Fakat bu sırada Maruf'un öldürüldüğü haberini alır. Vedat amcasını kendisinin vurduğunu saklayarak suçu Tazıyev'e atar. Ne olursa olsun artık amcasının yerine Dayılar Masası'na o oturacaktır.

LEYLA KARARLI!

Diğer yandan Leyla çalışmaya ve kendi işini yapmaya karar vererek harekete geçer. Cezayir bunun kıskançlıkla alınmış bir karar olduğunu düşünerek karşı çıkar. Fakat Leyla kararlıdır ve hiç kimsenin onu durdurmasına izin vermeyecektir.