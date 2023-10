Göksel, sahnede büyüledi! İddialı ve büyüleyici bir performansı hayran bıraktı...

AT ÜSTÜNDE YARIŞTILAR

Yurt dışında büyük görkemli organizasyonlarla yapılan ve at sevgisinin de ortaya çıkarıldığı "Miss Fashion Horse" ilk kez Türkiye'de de yapıldı. At sevgisi, moda ve güzellik anlayışıyla düzenlenen ve on beş güzelin katıldığı yarışmanın jüri başkanlığını Erkan Özerman yaptı. Güzeller, modacı Melek Doğa imzalı kıyafetleriyle ata binerek hünerlerini gösterdi. At hakimiyeti, at ile yürüyüş, kıyafet, at üzerinde duruş gibi farklı açılardan değerlendirilen güzeller yarışma öncesi ise binicilik dersleri aldı. Yarışmada birinci olan Almila Özerman'a ise at hediye edildi.