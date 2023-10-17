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Göksel, sahnede büyüledi! İddialı ve büyüleyici bir performansı hayran bıraktı...

Göksel, sözü ve müziği kendisine ait yeni teklisi ‘Başkası’nı ilk defa sahnede canlı söyledi. İşte sziler için derlediğimiz 17 Ekim tarihli TAKVİM saklambaç haberleri...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 17 Ekim 2023 Güncelleme 17 Ekim 2023, 07:01
Göksel, sahnede büyüledi! İddialı ve büyüleyici bir performansı hayran bıraktı...

Şarkıcı Göksel, Volkswagen Arena sahnesinde düzenlenen Almanya'nın en ünlü festivallerinden Oktoberfest'te sahne aldı. Yaz başından beri yoğun konser maratonuna ara vermeden devam eden Göksel, enerjisiyle ile yine iddialı ve büyüleyici bir performansa imzasını attı. Ünlü şarkıcı, mor payetli elbisesiyle ve saç stiliyle göz kamaştırdı.


SÜRPRİZ KUTLAMA
Irmak Arıcı yeni yaşını kutladı. 28 yaşına giren güzle şarkıcıya sürpriz bir doğum günü yapıldı. Arkadaşları tarafından organize edilen doğum gününde şık bir pasta üfleyen Arıcı'nın pastasının üzerinde yazan, "Vicdan be kadın" notu da dikkatlerden kaçmadı.



SINIRLARIM VAR
Miray Daner, bir dergiye samimi açıklamalar yaptı. İlişkilerinde sınırları olduğunu belirten Daner, "Sınırlarım aşıldığı zaman aşkı değil, kendimi tercih ederim. Bu bana eskiden bencillik yapıyorum gibi hissettirirdi ama şimdi kendime duyduğum saygıdan olduğunu biliyorum" dedi. Ata Caner Çerçioğlu'yla Yeni bir aşka yelken açan genç oyuncu, "Saygı ve güven varsa mutlu olmamanız mümkün değil. Mesleğim gereği ilişkimi göz önünde yaşıyor olmak beni huzursuz ediyor" açıklamasını yaptı.



AT ÜSTÜNDE YARIŞTILAR
Yurt dışında büyük görkemli organizasyonlarla yapılan ve at sevgisinin de ortaya çıkarıldığı "Miss Fashion Horse" ilk kez Türkiye'de de yapıldı. At sevgisi, moda ve güzellik anlayışıyla düzenlenen ve on beş güzelin katıldığı yarışmanın jüri başkanlığını Erkan Özerman yaptı. Güzeller, modacı Melek Doğa imzalı kıyafetleriyle ata binerek hünerlerini gösterdi. At hakimiyeti, at ile yürüyüş, kıyafet, at üzerinde duruş gibi farklı açılardan değerlendirilen güzeller yarışma öncesi ise binicilik dersleri aldı. Yarışmada birinci olan Almila Özerman'a ise at hediye edildi.


YENİ İMAJ
Şarkıcı Tuğba Ünal, imaj yeniledi. Yıllardır kullandığı koyu kumral saçlarına veda eden güzel şarkıcı artık sarışın oldu. Sosyal medyada sarı saçlarıyla fotoğraflarını paylaşan Ünal, takipçilerinden de tam not aldı. Ünal, "Yenilenmek güzeldir. Ben de sevenlerimi şaşırtmak istedim. Radikal bir karar oldu ama herkes çok beğendi" dedi.



CEZAYİR BİLGİ PEŞİNDE!
"Ben Bu Cihana Sığmazam"ın yeni bölüm konusu şöyle; Sarı Sinan'ın Zeydan ve Erman Barka'yla uyuşturucu işine başladığını öğrenen Cezayir, Müttefikler'in diğer üyelerini öğrenmek maksadıyla Sarı Sinan'ı kaçırır. Planı Sinan'ı kullanarak Zeydan üstünden bilgi edinmektir. Fakat bu sırada Maruf'un öldürüldüğü haberini alır. Vedat amcasını kendisinin vurduğunu saklayarak suçu Tazıyev'e atar. Ne olursa olsun artık amcasının yerine Dayılar Masası'na o oturacaktır.

LEYLA KARARLI!
Diğer yandan Leyla çalışmaya ve kendi işini yapmaya karar vererek harekete geçer. Cezayir bunun kıskançlıkla alınmış bir karar olduğunu düşünerek karşı çıkar. Fakat Leyla kararlıdır ve hiç kimsenin onu durdurmasına izin vermeyecektir.

MÜZİKALE BÜYÜK İLGİ
Robert Louis Stevenson'ın klasik gerilim romanından uyarlanan dünyaca ünlü 'Broadway Müzikali Jekyll & Hyde', önceki gün Harbiye'de İstanbullu sanatseverlerle buluştu. Sezon boyunca Türkiye'nin farklı illerinde sergilenen müzikal, yoğun ilgiyle karşılandı. Başrollerini Hayko Cepkin'in hayat verdiği Jekyll & Hyde müzikalinde kendisine Öznur Serçeler ve Nermin Koçak eşlik ediyor.



RENKLİ ŞARKI
Popçu Burcu Kısakürek yeni teklisi 'Renkli Uçurtmalar'ı tüm dijital dünyada yayımladı. Kısakürek, biraz akustik yeni teklisi ile, umudun hala var olduğunu içimizdeki çocukla daha fazla vakit geçirmemizi işaret ediyor. Şarkının yaz ruhu taşıyan video klibi Burcu Yeşilbaş yönetmenliğinde çekildi.



GÖRKEMLİ AÇILIŞ!
Güzel manken Alona Kral, önceki gün Merter'de yeni açılan Gold Center AVM'nin açılışını gerçekleştirdi. Hem açılış kurdelesini kesen hem de sunuculuğunu üstlendiği açılışta ev sahipliğini yönetimi kurulu üyesi Mahmut Demircan yaptı.


KAÇIŞ PLANI!
Ünlü mankenlerimizden Tuba Özay ve Ece Gürsel, geçtiğimiz gün bir etlinliğe katıldı. İstanbul'u kaos dolu yaşamından sıkılan ikili, son teknolojik Tiny House modellerini bu etkinlikte inceledi. Özay, "Tabiatın kızıyım ve doğa aşığıyım. Şehirlerden köylere göç artık başladı... Bu anlamda mobil yaşam alanları Tiny House'lara olan ilgi bir hayli arttı. Ben de fiyatta anlaşabilirsem bir Tiny House mutlak alacağım" diye konuştu. Ece Gürsel de, "İstanbul'un kalabalığından kopup sakin ve yeşilin bol olduğu bir yerde yaşamayı çok istiyorum... Son teknolojik birbirinden harika Tiny House modellerini görme fırsatım oldu. Buradan eli boş dönmeyeceğime inanıyorum" diye konuştu.


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