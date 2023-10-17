Barış için podyuma çıktılar: Mankenlerden savaşa hayır pankartlı tepki!

Son iki yıldır verdiği sosyal mesajlarla öne çıkan bir gelinlik ve abiye firması önemli bir konuya daha el attı. Daha önceki senelerde terör ve kadına şiddet konularını gündemine alan firma sahipleri Tülay Ersoy ve Gülay Turan kardeşler, bu kez de "Aşk" temasıyla sergiledikleri koleksiyonlarında "Savaşa Hayır" vurgusu yaptı. Podyuma çıkan Özge Ulusoy ve diğer mankenler, dünyada yaşanan savaşların sona ermesi dileğiyle pankart açtı.





'ÇOCUKLAR ÖLMESİN'

Ekranların ünlü ismi Ece Erken ve Kadir Balık'ın sunumuyla gerçekleştirilen etkinliğin sonunda, kafalarında siyah duvaklar ve bellerinde siyah kuşaklarla yürüyen Ulusoy ve beraberindeki modeller, üzerinde "Savaşa Hayır", "Savaşın Kazananı Yoktur", "Çocuklar Ölmesin", "Siviller Ölmesin" ve "Aşk Kazansın" yazılı pankartlarla izleyici karşısına çıktı. Ulusoy, "Çok güzel bir mesaj verdik. Dünya zor günlerden geçiyor. Orada yaşanan acının tarifi yok. Olan masum sivillere oluyor. Bir an önce bu savaşın bitmesini diliyoruz" diyerek savaşın sona ermesini temenni etti.