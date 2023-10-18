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'Kedi kadın' oldu! Ajda Pekkan ikinci kıyafetiyle Bülent Ersoy’la pişti olunca sosyal medyanın diline düştü

Harbiye’de geçtiğimiz gece sahne alan Ajda Pekkan, iki farklı kostüm giydi. Birinde “Kedi Kadın” olan Süperstar, diğer kıyafetinde ise Bülent Ersoy’la pişti olunca sosyal medyanın gündemine oturdu...

Doğan Savaş Doğan Savaş takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 18 Ekim 2023 Güncelleme 18 Ekim 2023, 07:02
’Kedi kadın’ oldu! Ajda Pekkan ikinci kıyafetiyle Bülent Ersoy’la pişti olunca sosyal medyanın diline düştü

Harbiye konser veren Ajda Pekkan'ı, önceki akşam yağmurlu ve serin havaya rağmen binlerce seveni yalnız bırakmadı. Birbirinden sevilen şarkılarını söyleyen Süperstar, konser için Kolombiya ve Ukrayna'dan gelen dansçılarla Harbiye'yi yıktı geçti.


Bu geceye özel hazırlanan iki kıyafet giyen Pekkan'ın, "Kedin Kadın" kostümü oldukça konuşuldu. Pekkan'ın garip dansı ve sahne kostümü sosyal medyayı ikiye böldü. Bazı kullanıcılar çok beğendiğini söylese de bazıları da, "Kedi kadının bundan haberi var mı?", "Çöp poşeti giymiş gibi", "Acilen eski tarzına dön" gibi yorumlar yaptı.



TAKLİT Mİ?
Her zaman sahne kıyafetleri ile konuşulan Ajda Pekkan, konserin ikinci yarısına ise ışıl ışıl bir kıyafetle çıktı. Elbisesiyle uyumlu olarak başına bir aksesuar takan Pekkan'ın bu tarzı, akıllara Bülent Ersoy'u getirdi. Diva'nın aylar önceki tarzıyla neredeyse bire bir aynı olan Pekkan'ın bu stili, "Taklit mi etmiş", "Piştinin böylesi" gibi yorumlarını da beraberinde getirdi.

DAHA ÖNCE DİVA GİYMİŞTİ!
Ersoy, aylar önce sahneye bu tarzıyla çıkmıştı.

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