’Kedi kadın’ oldu! Ajda Pekkan ikinci kıyafetiyle Bülent Ersoy’la pişti olunca sosyal medyanın diline düştü

Harbiye konser veren Ajda Pekkan'ı, önceki akşam yağmurlu ve serin havaya rağmen binlerce seveni yalnız bırakmadı. Birbirinden sevilen şarkılarını söyleyen Süperstar, konser için Kolombiya ve Ukrayna'dan gelen dansçılarla Harbiye'yi yıktı geçti.



Bu geceye özel hazırlanan iki kıyafet giyen Pekkan'ın, "Kedin Kadın" kostümü oldukça konuşuldu. Pekkan'ın garip dansı ve sahne kostümü sosyal medyayı ikiye böldü. Bazı kullanıcılar çok beğendiğini söylese de bazıları da, "Kedi kadının bundan haberi var mı?", "Çöp poşeti giymiş gibi", "Acilen eski tarzına dön" gibi yorumlar yaptı.