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Özge Ulusoy’un babasını kazada kaybetmişti! Davada flaş gelişme...

Özge Ulusoy’un babası Haydar Ulusoy, trafik kazasında hayatını kaybetmişti. Güzel manken, ölüme neden olan kişinin hapis cezası aldığını sosyal medyadan duyurdu...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 15 Ekim 2023 Güncelleme 15 Ekim 2023, 07:00
Özge Ulusoy’un babasını kazada kaybetmişti! Davada flaş gelişme...

Babasını bir trafik kazası sonucu kaybeden ve ona yaya geçidinde çarpan kişinin hak ettiği cezayı alması için canla başla savaşan Özge Ulusoy, zaman zaman yaptığı paylaşımlarla mahkemenin seyri konusunda takipçileriyle etkileşim kuruyordu.



Ulusoy, hesabından yaptığı son paylaşımda babasına çarpan suçluya hapis cezası verildiği bilgisini paylaştı.

"BİRAZ OLSUN UMUT VERDİ"
Ulusoy sosyal medya hesabından şunları yazdı: "Bugün babamın cinayetine neden olan ve bir de üstüne babamı kusurlu göstermeye çalışan suçluya hapis cezası verildi.




Babamızı kaybetmenin acısı hala yüreğimizde ancak gerçeğin ispatlanması ve hapis cezasının verilmesi bizlere biraz da olsa umut verdi"

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