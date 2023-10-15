Özge Ulusoy’un babasını kazada kaybetmişti! Davada flaş gelişme...

Babasını bir trafik kazası sonucu kaybeden ve ona yaya geçidinde çarpan kişinin hak ettiği cezayı alması için canla başla savaşan Özge Ulusoy , zaman zaman yaptığı paylaşımlarla mahkemenin seyri konusunda takipçileriyle etkileşim kuruyordu.

"BİRAZ OLSUN UMUT VERDİ"

Ulusoy sosyal medya hesabından şunları yazdı: "Bugün babamın cinayetine neden olan ve bir de üstüne babamı kusurlu göstermeye çalışan suçluya hapis cezası verildi.