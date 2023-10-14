Planı tuttu! Çağatay Ulusoy gazetecilerden öyle bir kaçtı ki...

Çağatay Ulusoy, önceki gece Armutlu'daki bir mekan çıkışında görüntülendi. Kapının önüne arabayı yanaştıran Ulusoy, gazetecilerin sorularına yanıt vermek istemedi. Hızlıca arabaya binen Ulusoy, evinin yolunu tuttu. (Doğan SAVAŞ)
Çağatay Ulusoy, önceki gece Armutlu'daki bir mekan çıkışında görüntülendi. Kapının önüne arabayı yanaştıran Ulusoy, gazetecilerin sorularına yanıt vermek istemedi. Hızlıca arabaya binen Ulusoy, evinin yolunu tuttu. (Doğan SAVAŞ)
KALPLERE DOKUNACAK!
Gökhan Türkmen, tamamen akustik enstrümanlarla tasarladığı yeni teklisi Kiraz Çiçekleri'ni tüm dijital platformlarda yayınladı. Sözlerin anlatımındaki sadeliğe uygun bir düzenleme yapmak istediğini anlatan Türkmen, "Bu şarkı herkesin içinde bir yerlere dokunacak" dedi. Kiraz Çiçekleri'nin video klibi, Blaundos Antik Kenti ile Taşyaran Vadisi'nde çekildi.
IŞIK VADEDİYOR!
"Demedim mi?" isimli yeni şarkısını yayınlayan Sibel Işık radyolar tarafından çok sevildi. Radyo listelerinin sahiplendiği "Demedim mi?" parçasından sonra Işık, ikinci şarkısının hazırlıklarına başladı. Şarkısının başarısı karşısında oldukça mutlu olduğunu dile getiren Işık, kariyer basamaklarını tek tek tırmanmak istiyor.
TELEFON TRAFİĞİ
Ünlü şarkıcı Nilüfer, önceki gün Zincirlikuyu'daydı. Öğlen saatlerinde geldiği AVM'de mağazaları gezip alışveriş yapan usta sanatçı, objektifleri karşısında görünce şaşkınlığını gizleyemedi. Yoğun telefon trafiği yaşayan Nilüfer, hızlı adımlarla AVM'den ayrılırken muhabirlere "Kolay gelsin arkadaşlar" demeyi ihmal etmedi.
MODACIODACI EYMEN EYMEN!
Ünlü sunucu Ece Erken, oğlu Eymen ile birlikte önceki gün İstinye'deydi. Güzel havayı fırsat bilip alışverişe çıkan anne-oğul, mağazaları dolaştı. Objektiflere poz veren Erken, "Eymen'in göz zevkine çok güveniyorum. Karar veremediklerimi ona soruyorum. Oğluma ve kendime kışlık bir şeyler aldım" dedi.
PEMBE TOP 10 YAŞINDA
Türkiye'de meme kanserinde erken tanı farkındalığının sembolü haline gelen Pembe Top, 10'uncu kez sahaya indi. Anadolu Sağlık Merkezi ve Anadolu Efes Spor Kulübü iş birliğiyle gerçekleştirilen "Pembe Top Sahada" projesinin bu yılki gönüllü destekçisi Cansu Dere oldu. Önceki gün oynanan Anadolu Efes SK - Real Madrid karşılaşmasında Pembe Top, hayat kurtaran erken tanı mesajını kadınlara bir kez daha hatırlattı Maç, Dere'nin Pembe Top ile yaptığı hava atışı ile başladı.
BU KEZ ŞİRİNLİK YAPMADI!
Okan Bayülgen'nin eski eşi Şirin Ediger, önceki gece sevgilisi Eren Kesimer ile Bebek'te bir mekandan çıkarken görüntülendi. Flaşların patlamasıyla kısa süreli şok yaşayan sevgililer, bindikleri taksi ile gözlerden kayboldu. Ediger'in görüntü vermemek için sürekli diğer tarafa bakması da dikkatlerden kaçmadı. (Doğan SAVAŞ)
BAŞKA BİR GÖKSEL
Müzik dünyasının en özel ve güçlü kadın yorumcularından Göksel, yeni single çalışması "Başkası"nı yayınladı. Sözü ve müziği Göksel'e ait olan şarkının, canlı enstrümanların etkin olduğu sinematik aranjesinde Sabi Saltiel imzası var. Her işinde farklı bir kimliğe bürünen Göksel, değişimini ve güzelliğini gözler önüne serdi.
GECE GEZMESİ
Sosyetik güzel Ceylan Çapa, önceki Bebek'te bir mekandan çıkarken görüntülendi. Gazetecilerle ayaküstü sohbet eden Çapa, "Uzun zamandır dışarı çıkmıyordum. Bir arkadaşımın daveti üzerine geldim" diyerek oradan uzaklaştı. (Doğan SAVAŞ)