Planı tuttu! Çağatay Ulusoy gazetecilerden öyle bir kaçtı ki...





TELEFON TRAFİĞİ

Ünlü şarkıcı Nilüfer, önceki gün Zincirlikuyu'daydı. Öğlen saatlerinde geldiği AVM'de mağazaları gezip alışveriş yapan usta sanatçı, objektifleri karşısında görünce şaşkınlığını gizleyemedi. Yoğun telefon trafiği yaşayan Nilüfer, hızlı adımlarla AVM'den ayrılırken muhabirlere "Kolay gelsin arkadaşlar" demeyi ihmal etmedi.

MODACIODACI EYMEN EYMEN!

Ünlü sunucu Ece Erken, oğlu Eymen ile birlikte önceki gün İstinye'deydi. Güzel havayı fırsat bilip alışverişe çıkan anne-oğul, mağazaları dolaştı. Objektiflere poz veren Erken, "Eymen'in göz zevkine çok güveniyorum. Karar veremediklerimi ona soruyorum. Oğluma ve kendime kışlık bir şeyler aldım" dedi.





PEMBE TOP 10 YAŞINDA

Türkiye'de meme kanserinde erken tanı farkındalığının sembolü haline gelen Pembe Top, 10'uncu kez sahaya indi. Anadolu Sağlık Merkezi ve Anadolu Efes Spor Kulübü iş birliğiyle gerçekleştirilen "Pembe Top Sahada" projesinin bu yılki gönüllü destekçisi Cansu Dere oldu. Önceki gün oynanan Anadolu Efes SK - Real Madrid karşılaşmasında Pembe Top, hayat kurtaran erken tanı mesajını kadınlara bir kez daha hatırlattı Maç, Dere'nin Pembe Top ile yaptığı hava atışı ile başladı.





BU KEZ ŞİRİNLİK YAPMADI!

Okan Bayülgen'nin eski eşi Şirin Ediger, önceki gece sevgilisi Eren Kesimer ile Bebek'te bir mekandan çıkarken görüntülendi. Flaşların patlamasıyla kısa süreli şok yaşayan sevgililer, bindikleri taksi ile gözlerden kayboldu. Ediger'in görüntü vermemek için sürekli diğer tarafa bakması da dikkatlerden kaçmadı. (Doğan SAVAŞ)