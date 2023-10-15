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Futbolcu Ozan Kabak 8 milyonluk oyuncağıyla havasını attı

Sakatlığı nedeniyle Milli Takım’da yer almayan Ozan Kabak, Bebek’te boy gösterdi. Yakışıklı futbolcunun 8 milyon TL değerindeki özel plakalı aracı da dikkatlerden kaçmadı...

Doğan Savaş Doğan Savaş takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 15 Ekim 2023 Güncelleme 15 Ekim 2023, 07:00
Futbolcu Ozan Kabak 8 milyonluk oyuncağıyla havasını attı

Almanya Ligi'nde Hoffenheim forması giyen Ozan Kabak, sakatlığı nedeniyle Milli Takım'a çağırılmamıştı. Milli maçlar yüzünden verilen arayı fırsat bilen Kabak, soluğu Türkiye'de aldı.


Geçtiğimiz gün Bebek'te görüntülenen yıldız futbolcu, arkadaşları ile birlikte akşam yemeğine geldiğini söyledi. Kabak, gazetecilere "İyi akşamlar" diyerek mekana girdi. Ünlü futbolcunun 8 milyon TL değerindeki arabası ise oldukça dikkat çekiciydi.



Aracına özel plaka da (KBK) yaptıran futbolcu, arkadaşlarıyla uzun süre mekanda yemek yiyip sohbet etti.

Milyonluk aracıyla mekana gelen Kabak, önümüzdeki günlerde Almanya'ya dönecek.

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