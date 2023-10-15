Futbolcu Ozan Kabak 8 milyonluk oyuncağıyla havasını attı

Almanya Ligi'nde Hoffenheim forması giyen Ozan Kabak , sakatlığı nedeniyle Milli Takım'a çağırılmamıştı. Milli maçlar yüzünden verilen arayı fırsat bilen Kabak, soluğu Türkiye 'de aldı.



Geçtiğimiz gün Bebek'te görüntülenen yıldız futbolcu, arkadaşları ile birlikte akşam yemeğine geldiğini söyledi. Kabak, gazetecilere "İyi akşamlar" diyerek mekana girdi. Ünlü futbolcunun 8 milyon TL değerindeki arabası ise oldukça dikkat çekiciydi.