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Berrak Tüzünataç sağ gösterip sol vurdu! Tüzünataç, Orfeo Çetin’le fena aşka geldi

Berrak Tüzünataç, sağ gösterip sol vurdu. Bir dönem Sinan Çetin’in ortanca oğlu Rafael Cemo Çetin’le adı aşk dedikodularına karışan Tüzünataç’ın, aslında Çetin’in küçük oğlu Orfeo Çetin’le birlikte olduğu öne sürüldü...

Doğan Savaş Doğan Savaş takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 15 Ekim 2023 Güncelleme 15 Ekim 2023, 09:15
Berrak Tüzünataç sağ gösterip sol vurdu! Tüzünataç, Orfeo Çetin’le fena aşka geldi

Güzelliği ve oyunculuğu kadar sansasyonel aşklarıyla da gündemden düşmeyen Berrak Tüzünataç, yine bomba gibi bir aşk haberiyle manşetleri süsledi.




Geçtiğimiz yıl Sinan Çetin'in oğlu Rafael Cemo Çetin ile aşk yaşadığı öne sürülen Tüzünataç bunu kesin bir dille yalanlamıştı. Tüzünataç, şu günlerde ise Sinan Çetin'in küçük oğlu Orfeo Çetin ile anılmaya başlandı.

BİR AYDIR BİRLİKTELER
İddialara göre güzel oyuncu ve Orfeo Çetin, son günlerde sık sık görüşmeye başladı. Hatta geçtiğimiz hafta Arnavutköy'de bir balıkçıda baş başa yemek yiyen ikili, önceki gece de Bebek'te bir mekanda sarmaş dolaş eğlendi.

Aşk hayatındaki sessizliğini bir süredir bozmayan güzel oyuncunun, sürekli Orfeo Çetin ile bir araya gelerek gece gezmesine çıkması aşk iddialarını güçlendirdi. Dedikodulara göre de ikili yaklaşık 1 aydır aşk yaşıyor.


SIK SIK BİR ARAYA GELİYORLAR
Aralarındaki yaş farkı da dikkat çeken ikiliden Berrak Tüzünataç 38, Orfeo Çetin ise 29 yaşında… Berrak Tüzünataç, daha önce Rafael Cemo Çetin'in çektiği reklam filminde rol almıştı.

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