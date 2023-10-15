Berrak Tüzünataç sağ gösterip sol vurdu! Tüzünataç, Orfeo Çetin’le fena aşka geldi

Güzelliği ve oyunculuğu kadar sansasyonel aşklarıyla da gündemden düşmeyen Berrak Tüzünataç, yine bomba gibi bir aşk haberiyle manşetleri süsledi.







Geçtiğimiz yıl Sinan Çetin'in oğlu Rafael Cemo Çetin ile aşk yaşadığı öne sürülen Tüzünataç bunu kesin bir dille yalanlamıştı. Tüzünataç, şu günlerde ise Sinan Çetin'in küçük oğlu Orfeo Çetin ile anılmaya başlandı.