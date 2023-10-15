Hayatın zorluklarından dem vuran Bergüzar Korel lüks karavanını paylaştı! Sosyal medyanın diline düştü

Eşi Halit Ergenç ve çocuklarıyla beraber Londra'ya taşınan Bergüzar Korel, 7 yılın ardından yeni dizisi için tekrar setlere dönmüştü. Yoğun iş temposu ve mesleğinin zorluklarından bahseden bir paylaşım yapan Korel'e eleştiri yağmıştı.
Eşi Halit Ergenç ve çocuklarıyla beraber Londra'ya taşınan Bergüzar Korel, 7 yılın ardından yeni dizisi için tekrar setlere dönmüştü. Yoğun iş temposu ve mesleğinin zorluklarından bahseden bir paylaşım yapan Korel'e eleştiri yağmıştı.
Gelen eleştiriler sonrası sosyal medya paylaşımlarına devam eden Korel, sette karavanının içinden bir kare paylaştı.
10 NUMARA 5 YILDIZ
Korel, bu kez lüks karavanını gösterip yaptığı işin avantajlarını sergiledi. Karavanı adeta 5 yıldızlı otel gibi olan Korel'e yorumlarda peş peşe geldi. Oldukça modern döşenmiş ve bol ışıklandırmalı karavan, kullanıcıların gözünden kaçmadı.
Oyuncunun takipçileri, "5 yıldızlı karavan", "Bir karar ver bu meslek zor mu, lüks mü?", "Evet hayat sana zor", "Karavan da karavan hani", "Ne zor hayatlar aman Allah'ım" yorumlarıyla Korel'e gönderme yaptı.