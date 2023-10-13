Sette büyük kavga! Hande Ataizi ve Farah Zeynep Abdullah birbirine girdi: Herkes herkesi biliyor

Kanlı bıçaklı oldukları konuşulan Ataizi ve Abdullah'ın arasında kriz film çekimleri bitene kadar sürmüştü. Yaşanan gerilim sonrası Ataizi, "Herkes herkesi biliyor" sözleriyle gündem olmuştu. Bütün bu olanların ardından Hande Ataizi önceki gün Etiler'deydi.

KAÇIŞ PLANI TUTMADI!

4 saat mekanda kalan Ataizi, gazetecileri görünce mekana taksi çağırıp, koşar adım binmeye çalışsa da muhabirlerin soru sormasına engel olamadı. "Ne soracağınızı bildiğim içim kaçmak istedim" diyen Ataizi, Farah Zeynep Abdullah'ı kastederek, "O malum kişi ile ilgili konuşmak istemiyorum" dedi.