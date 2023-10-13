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Sette büyük kavga! Hande Ataizi ve Farah Zeynep Abdullah birbirine girdi: Herkes herkesi biliyor

Hande Ataizi ve Farah Zeynep Abdullah arasında sular durulmuyor. Sette kavga eden ikiliden Ataizi, “Herkes herkesi biliyor” sözelrinin ardından şimdi de “Malum şahıs” diyerek, Abdullah’a gönderme yaptı.

AYDIN HAMZA AYDIN HAMZA takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 13 Ekim 2023 Güncelleme 13 Ekim 2023, 06:58
Sette büyük kavga! Hande Ataizi ve Farah Zeynep Abdullah birbirine girdi: Herkes herkesi biliyor

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SESLİ DİNLE

"Bihter" filminde başrol oynayan Farah Zeynep Abdullah'ın Firdevs Yöreoğlu'na hayat veren Hande Ataizi'yle sette tartıştığı ortaya çıkmıştı.

Kanlı bıçaklı oldukları konuşulan Ataizi ve Abdullah'ın arasında kriz film çekimleri bitene kadar sürmüştü. Yaşanan gerilim sonrası Ataizi, "Herkes herkesi biliyor" sözleriyle gündem olmuştu. Bütün bu olanların ardından Hande Ataizi önceki gün Etiler'deydi.

KAÇIŞ PLANI TUTMADI!
4 saat mekanda kalan Ataizi, gazetecileri görünce mekana taksi çağırıp, koşar adım binmeye çalışsa da muhabirlerin soru sormasına engel olamadı. "Ne soracağınızı bildiğim içim kaçmak istedim" diyen Ataizi, Farah Zeynep Abdullah'ı kastederek, "O malum kişi ile ilgili konuşmak istemiyorum" dedi.

Hande Ataizi, iğneleyici laflarına bir yenisini daha ekledi. Ataizi, Abdullah'ın adını bile duymak istemiyor. Farah Zeynep Abdullah, konuyla ilgili sessizliğini hala sürdürüyor.

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