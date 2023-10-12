Beşiktaş’ın yıldız ismi Valentin Rosier, ilgi odağı oldu! Hayranları fotoğraf çektirmek için sıraya girdi

GÜZİDE'NİN MÜCADELESİ SÜRÜYOR
ATV'nin ilgiyle izlenen dizisi "Aldatmak"ın yeni bölüm konusu şöyle; Güzide, hastanede karışan bebeğiyle ilgili öğrendiği yeni bir bilgi sebebiyle ne yapacağını bilemez. Evladı olması muhtemel bir isme ulaşan Güzide'yi büyük bir şok beklerken hem Tarık hem de Sezai ona yardım eli uzatmaya çalışır.
MUALLA'YI KARŞISINA ALIYOR!
Mualla'nın baskı ve zorlamaları her geçen gün daha da artarken Oylum için bir tutsaklığa dönüşen ev hayatının katlanılabilir tek kısmı Kahraman'dır. Oylum'a olan aşkı yüzünden gözü artık hiçbir şey görmeyen Tolga ise sonuçlarını hiç düşünmeden bir hamle yapar. Bu hamle Tolga'nın yalnızca babasını değil, Mualla'yı da karşısına almasına sebep olacaktır.
İŞİN 'ASLI' TATİL!
Cemiyet ve sosyal hayatin tanınmış hanımlarından Aslı Aydın, sarı yazın keyfini çıkarmak için arkadaşları ile birlikte rotalarını Alaçatı'ya çevirdi. Alaçatı'nın en sakin zamanında 4 günlük tatilin keyfini doyasıya çıkaran arkadaş grubu moral ve enerji depoladı.
ÇİFTE KUTLAMA!
'Kolpaçino' serisinin son filmi Kolpaçino 4'ün çekimleri tamamlandı. Çekimlerin bitmesiyle yapılan kutlama yemeğinde buluşan filmin oyuncuları ve set ekibi hep beraber eğlendi. Filmin başrol oyuncusu ve senaristi Şafak Sezer'in doğum gününün de kutlandığı gecede oyuncu ekibi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Aydemir Akbaş, "Çekimler harika geçti. Bence olay olacağız" dedi. Şafak Sezer ise "24 Kasım'da hepinizi güldürmeye geliyoruz. Hep beraber eğleneceğimiz bir film çektik" sözlerini kullandı.
'GURUR DUYUYORUM'
Meme kanserine dikkat çekmek için 'Pembe Top Tenis Turnuvası' düzenlendi. Beşiktaş'ın efsanesi Metin Tekin, Ömer Aras ile özel bir maç yaptı. Oyuncu oğlu Taro Emir'in sorulması üzerine Tekin, "O çok kolay bir iş değil. Oğlum sektörün içine girince gördüm. Baba olarak keyifle izliyorum, gurur duyuyorum" dedi.