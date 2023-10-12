Beşiktaş’ın yıldız ismi Valentin Rosier, ilgi odağı oldu! Hayranları fotoğraf çektirmek için sıraya girdi





GÜZİDE'NİN MÜCADELESİ SÜRÜYOR

ATV'nin ilgiyle izlenen dizisi "Aldatmak"ın yeni bölüm konusu şöyle; Güzide, hastanede karışan bebeğiyle ilgili öğrendiği yeni bir bilgi sebebiyle ne yapacağını bilemez. Evladı olması muhtemel bir isme ulaşan Güzide'yi büyük bir şok beklerken hem Tarık hem de Sezai ona yardım eli uzatmaya çalışır.

MUALLA'YI KARŞISINA ALIYOR!

Mualla'nın baskı ve zorlamaları her geçen gün daha da artarken Oylum için bir tutsaklığa dönüşen ev hayatının katlanılabilir tek kısmı Kahraman'dır. Oylum'a olan aşkı yüzünden gözü artık hiçbir şey görmeyen Tolga ise sonuçlarını hiç düşünmeden bir hamle yapar. Bu hamle Tolga'nın yalnızca babasını değil, Mualla'yı da karşısına almasına sebep olacaktır.