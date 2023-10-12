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Beşiktaş'ın yıldız ismi Valentin Rosier, ilgi odağı oldu! Hayranları fotoğraf çektirmek için sıraya girdi

Beşiktaş'ın yıldız ismi Valentin Rosier, geçtiğimiz gün Zincirlikuyu'daydı. Yeni sezon ürünlerini inceleyen yıldız isim, yanına gelen hayranlarıyla fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi. İşte sizler için derlediğimiz TAKVİM saklambaç haberleri...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 12 Ekim 2023 Güncelleme 12 Ekim 2023, 07:01
Beşiktaş’ın yıldız ismi Valentin Rosier, ilgi odağı oldu! Hayranları fotoğraf çektirmek için sıraya girdi

Beşiktaş'ın yıldız ismi Valentin Rosier, geçtiğimiz gün Zincirlikuyu'daydı. Yeni sezon ürünlerini inceleyen yıldız isim, yanına gelen hayranlarıyla fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi. Futbolseverlerin ve özellikle Beşiktaşlı taraftarların yoğun ilgi gösterdiği Rosier'in sonbahar şık stili ise hayranları tarafından beğeni topladı.



KIBRIS ÇIKARMASI!
Kıbrıs'ta sahne alan sanatçı Sevcan Orhan, sevenleriyle buluştu. Girne'de konser vermekten oldukça memnun olduğunu söyleyen Orhan, "Kıbrıs'ta olmak benim için çok büyük keyif... Kültür ve sanata çok kıymet veren Kıbrıslıları çok seviyorum" dedi.



YILAN TERBİYECİSİ
Lerzan Mutlu, imajını yenileme kararı aldı. Etiler'de saç bakımı yaptıran Mutlu, kuaför çıkışında soruları yanıtladı. Sanatçı, sahte sosyal medya hesapları konusunda da çarpıcı açıklamalarda bulundu. Mutlu, "Yenimi öğrendiniz, benim çevremde böyle insanlar vardı ve hepsiyle başa çıktım. Bana 'yılan terbiyecisi' derler" diye konuştu.



ANNE OĞUL GÜNÜ
Şevval Sam, önceki gün oğlu Tarık Emir Tekin ile birlikte Zincirlikuyu'da bir AVM'deydi. İkili geldikleri AVM'de bir süre mağazaları dolaşıp alışveriş yaptı. Daha sonra meydan katında bir restoranda yemek yiyen ikili, restoran çıkışı birlikte poz vermeyi tercih etti. Tarık Emir Tekin, "Her şey harika gidiyor" dedi. İkilinin neşeli ve sempatik halleri dikkatlerden kaçmadı.



FİZİĞİYLE BÜYÜLEDİ
Ayça Varlıer, Amerika'da yayınlanan "Fashion Republic" dergisine kapak oldu. Derginin kapağında yer alan Varlıer için, "Cesur ve Güzel" başlığı kullanıldı. Derginin iç sayfalarında iki fotoğrafıyla yer alan Varlıer, için 'Büyüleyici fiziği, oyunculuk ve şarkıcılıktaki tartışmasız yeteneği ile karşınızda Ayça Varlıer..." denildi.



YORUMA KAPALI
Dünyaca ünlü bir marka, depresyonla mücadele eden bireylerin sosyal medyada karşı karşıya kaldıkları baskılara #YorumaKapalı sloganıyla yeni bir farkındalık başlattı. Bu kapsamda düzenlenen özel buluşmaya Aleyna Tilki de katıldı. Tilki, "Sosyal medyada bizi üzen, ve düşüren yorumları görmüyoruz" dedi.



DÜNYAYI GEZECEK
Esra Sönmezer, tatil anlayışını değiştirdi. Lüks otellerde konaklamak yerine kendi tasarladığı karavanıyla yollara düştü. Tam donanımlı pembe karavanıyla Sakarya Karasu'da kamp kuran oyuncu, kedilerini de yanına alarak temiz havanın ve doğanın keyfini çıkardı. "Huzuru karavanda buldum" diyen Sönmezer, "Keşke daha önce yaptırsaydım. 2024 yılında daha büyük bir karavan yaptıracağım. Dev karavan ile dünyayı gezmeyi planlıyorum" dedi.



ASYA'YI UNUTMADI!
İbrahim Çelikkol önceki gün sevgilisi Natali Yarcan ile Etiler'deydi. Çelikkol, 6 Şubat'taki deprem felaketinde bölgeye giderek arama kurtarma ekiplerine katılmıştı. Oyuncu, depremzede minik Asya ve ailesini İstanbul'daki evinde 3 ay misafir etmişti. Geçtiğimiz günlerde Adana'ya giden Çelikkol, Asya bebeği ziyaret eti. Konuyla ilgili sorulara Çelikkol, "Arkadaşlar hiç konuşulacak konular değil" dedi.



GÜZİDE'NİN MÜCADELESİ SÜRÜYOR
ATV'nin ilgiyle izlenen dizisi "Aldatmak"ın yeni bölüm konusu şöyle; Güzide, hastanede karışan bebeğiyle ilgili öğrendiği yeni bir bilgi sebebiyle ne yapacağını bilemez. Evladı olması muhtemel bir isme ulaşan Güzide'yi büyük bir şok beklerken hem Tarık hem de Sezai ona yardım eli uzatmaya çalışır.

MUALLA'YI KARŞISINA ALIYOR!
Mualla'nın baskı ve zorlamaları her geçen gün daha da artarken Oylum için bir tutsaklığa dönüşen ev hayatının katlanılabilir tek kısmı Kahraman'dır. Oylum'a olan aşkı yüzünden gözü artık hiçbir şey görmeyen Tolga ise sonuçlarını hiç düşünmeden bir hamle yapar. Bu hamle Tolga'nın yalnızca babasını değil, Mualla'yı da karşısına almasına sebep olacaktır.




İŞİN 'ASLI' TATİL!
Cemiyet ve sosyal hayatin tanınmış hanımlarından Aslı Aydın, sarı yazın keyfini çıkarmak için arkadaşları ile birlikte rotalarını Alaçatı'ya çevirdi. Alaçatı'nın en sakin zamanında 4 günlük tatilin keyfini doyasıya çıkaran arkadaş grubu moral ve enerji depoladı.



ÇİFTE KUTLAMA!
'Kolpaçino' serisinin son filmi Kolpaçino 4'ün çekimleri tamamlandı. Çekimlerin bitmesiyle yapılan kutlama yemeğinde buluşan filmin oyuncuları ve set ekibi hep beraber eğlendi. Filmin başrol oyuncusu ve senaristi Şafak Sezer'in doğum gününün de kutlandığı gecede oyuncu ekibi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Aydemir Akbaş, "Çekimler harika geçti. Bence olay olacağız" dedi. Şafak Sezer ise "24 Kasım'da hepinizi güldürmeye geliyoruz. Hep beraber eğleneceğimiz bir film çektik" sözlerini kullandı.



'GURUR DUYUYORUM'
Meme kanserine dikkat çekmek için 'Pembe Top Tenis Turnuvası' düzenlendi. Beşiktaş'ın efsanesi Metin Tekin, Ömer Aras ile özel bir maç yaptı. Oyuncu oğlu Taro Emir'in sorulması üzerine Tekin, "O çok kolay bir iş değil. Oğlum sektörün içine girince gördüm. Baba olarak keyifle izliyorum, gurur duyuyorum" dedi.

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