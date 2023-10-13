İkinci kez anne mi oluyor? Basketbolcu Caner Erdeniz’le mutlu bir evlilik sürdüren Müge Boz’dan yeşil ışık!

BERGÜZAR'I SAVUNDU! Bergüzar Korel 'in set yoğunluğundan sitem eden paylaşımı hatırlatılan Boz, "Bazı mesleklere baktığınızda lay lay lom gözükebiliyor. Aslında hiç öyle değil.

Sanırım Bergüzar'ın da söylemek istediği buydu. Bergüzar'ın 3 çocuğu var. Onu hayal bile edemiyorum" dedi. "Siz ikinci çocuğu düşünüyor musunuz?" sorusuna da içtenlikle cevap veren oyuncu, "Evet ikinci çocuk istiyorum. Artık Vina'nın da bir kardeşi olsun. Ama ne zaman olur bilemem" şeklinde konuştu.