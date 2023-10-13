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Boşanmaya el ele gelmişlerdi! Arzum Onan 27 yıllık eşi Mehmet Aslantuğ’la biten evliliği hakkında ilk kez konuştu: Birbirimizi çok seviyoruz

27 yıllık eşi Mehmet Aslantuğ’la biten evliliği hakkında ilk kez konuşan Arzum Onan şunları söyledi: “Birbirimizi seviyoruz ve görüşüyoruz. Sadece bu duruma alışmaya çalışıyoruz”

AYDIN HAMZA AYDIN HAMZA takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 13 Ekim 2023 Güncelleme 13 Ekim 2023, 06:58
Boşanmaya el ele gelmişlerdi! Arzum Onan 27 yıllık eşi Mehmet Aslantuğ’la biten evliliği hakkında ilk kez konuştu: Birbirimizi çok seviyoruz

Arzum Onan, önceki gün Taksim'de düzenlenen bir etkinliğe katıldı.

Gazetecilerle bir araya gelen güzel oyuncu, Mehmet Aslantuğ'dan boşandıktan sonra yeni hayatına alıştığını belirtti. Onan, "Şu dönemde hiçbir şey kolay değil ama zaman içinde her şey güzel olacak. Alışıyorum" dedi.

Eski eşi Mehmet Aslantuğ ile arasının iyi olduğunu da söyleyen Onan, "Mehmet ile aram hiçbir zaman kötü olmaz, olamaz. Birbirimizi çok seviyoruz ve görüşüyoruz. Çünkü ortada oğlumuz Can var" şeklinde konuştu.

"KOŞA KOŞA YER ALIRIM"
2007'den beri televizyona ara veren Onan, setlere dönmek istemediğini belirterek, "Oyunculuk olarak düşünmüyorum" dedi. Kendisi gibi oyuncu olan oğlu Can'ın babasıyla pratikler yaptığını da söyleyen Onan, "Babasıyla evde birlikte pratikler yapıyorlar ben de seyirci olarak izliyorum" dedikten sonra "Can'ın olduğu bir projede koşa koşa yer alırım" dedi.

Boşanmayı Aslantuğ istemişti. Onan ise boşanmak istemiyordu.

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