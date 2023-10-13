Boşanmaya el ele gelmişlerdi! Arzum Onan 27 yıllık eşi Mehmet Aslantuğ’la biten evliliği hakkında ilk kez konuştu: Birbirimizi çok seviyoruz

"KOŞA KOŞA YER ALIRIM"

2007'den beri televizyona ara veren Onan, setlere dönmek istemediğini belirterek, "Oyunculuk olarak düşünmüyorum" dedi. Kendisi gibi oyuncu olan oğlu Can'ın babasıyla pratikler yaptığını da söyleyen Onan, "Babasıyla evde birlikte pratikler yapıyorlar ben de seyirci olarak izliyorum" dedikten sonra "Can'ın olduğu bir projede koşa koşa yer alırım" dedi.