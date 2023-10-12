Mehmet Turgut ve Lidya Özdemiroğlu fena yakalandı! Aşk iddiaları yine alevlendi...

Şarkıcı Ada Sanlıman 'la 1.5 yıllık evliliklerini geçtiğimiz aylarda noktalayan fotoğrafçı Mehmet Turgut , 2016 yılında vefat eden sanatçı Atilla Özdemiroğlu'nun kızı Lidya Özdemiroğlu , önceki akşam Etiler'de görüntülendi.

Flaşların patlamasıyla kısa süreli panik yapan ikili, soruları yanıtsız bırakarak hızlı adımlarla oradan uzaklaştı. Daha önce de birlikte görüntülenen ikili, ''Aramızda aşk yok. Arkadaşız'' demişti.





İkilinin tekrar birlikte görüntülenmesi aşk iddialarını kuvvetlendirdi. 27 yaşındaki Özdemiroğlu ile Turgut arasında yirmi yaş fark bulunuyor.

Lidya Özdemiroğu, daha önce de kendisinden 31 yaş büyük Levent Yüksel ile aşk yaşamıştı.

