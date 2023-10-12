SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Saklambaç Haberleri

Vücutları değerli! Göğüslerini, bacaklarını ve gülüşlerini sigortalatan ünlüler...

Mal varlıklarının yanı sıra vücutlarının en beğenilen bölgelerini sigortalatan ünlü isimler için milyon dolarlar veriliyor. Böylelikle gülümsemesi, bacağı ve göğüsleri değerli olan yıldız isimler için önlem de alınıyor...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 12 Ekim 2023 Güncelleme 12 Ekim 2023, 07:01
Vücutları değerli! Göğüslerini, bacaklarını ve gülüşlerini sigortalatan ünlüler...

Birbirinden ünlü isimler, sesleri ve fizikleriyle para kazanıyor. Bu nedenle herhangi bir kaza olması durumunda aldıkları önlemle gündeme geliyorlar. Çok sayıda ünlü, vücutlarının en değerli bölgelerini sigortalatma kararı aldı. Sigorta bedelinin milyon dolara ulaştığı listede, şarkıcılar, futbolcular ve oyuncular yer alıyor.

BACAKLARI 144 MİLYON DOLAR
2013 yılında futbola veda eden efsane futbolcu David Beckham, bacaklarını 2006'da 140 milyon dolara sigortalatmıştı. Ünlü müzisyen Bruce Springsteen ise sesini 6 milyon dolara sigortalatan isimler arasında. Şimdilerde Suudi Arabistan Ligi'nde oynayan Cristiano Ronaldo için eski kulübü Real Madrid, 2009'da ünlü futbolcunun bacaklarını 144 milyon dolara sigortaladıklarını duyurmuştu.




KAŞI GÖZÜ PARA!
Dünya yıldızı Rihanna, bir marka tarafından 2007'de en güzel bacaklı ünlü olarak seçildi. Ardından aldığı kararla bacakları 1 milyon dolara sigortalandı. Popun kraliçesi Madonna'nın göğüslerinin değeri ise 2 milyon dolar...




Holly Madison da göğüslerini 1 milyon dolara sigortalatan güzeller arasında yerini aldı. Julia Roberts'ın ikonik gülümsemesi ise tam 30 milyon dolar değerinde... Rolling Stones'un gitaristi Keith Richards'ın da elleri 1.6 milyon dolara sigortalandı.


TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN


Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
Katliamın gölgesinde ilk cuma! Mescid-i Aksa’dan canlı yayın
Başkan Erdoğan talimatı verdi Türkiye Gazze’ye insani yardım gönderdi!
Otorapor
SON DAKİKA