Vücutları değerli! Göğüslerini, bacaklarını ve gülüşlerini sigortalatan ünlüler...

Birbirinden ünlü isimler, sesleri ve fizikleriyle para kazanıyor. Bu nedenle herhangi bir kaza olması durumunda aldıkları önlemle gündeme geliyorlar. Çok sayıda ünlü, vücutlarının en değerli bölgelerini sigortalatma kararı aldı. Sigorta bedelinin milyon dolara ulaştığı listede, şarkıcılar, futbolcular ve oyuncular yer alıyor.

BACAKLARI 144 MİLYON DOLAR

2013 yılında futbola veda eden efsane futbolcu David Beckham, bacaklarını 2006'da 140 milyon dolara sigortalatmıştı. Ünlü müzisyen Bruce Springsteen ise sesini 6 milyon dolara sigortalatan isimler arasında. Şimdilerde Suudi Arabistan Ligi'nde oynayan Cristiano Ronaldo için eski kulübü Real Madrid, 2009'da ünlü futbolcunun bacaklarını 144 milyon dolara sigortaladıklarını duyurmuştu.