Kıyasıya yarış! Yapay zeka yakışıklı oyunculara liste yaptı! İşte zirvede yer alan o oyuncular...





AŞURE YAPTI

İş insanı Berrin Ak, yakın dostları için aşure yaptı. Yalıkavak'taki iş yerinin bahçesinde davet düzenleyen Ak, misafirlerine ve alışveriş için gelen müşterilerine aşure ikram etti. Elif İnci Aras, Serap Sarı ve Begüm Karamahmutoğlu gibi cemiyet hayatının tanınmış simaları ise bu özel günde Berrin Hanım'ı yalnız bırakmadı.





YILDIZ GİBİ PARLADI

Son dönemin popüler yıldızlarından Melike Şahin Harbiye Açıkhava'da rüzgar gibi esti. İki gün üst üste konser veren sanatçının biletleri satışa çıktıktan kısa bir süre içinde tükendi. Harbiye'de iki günde yaklaşık 10 bin kişinin izlediği konserlerinde sanatçı, olağanüstü sahne şovu ve eşsiz vokal yeteneğini sergileyen etkileyici bir performans sergiledi.