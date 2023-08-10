Kıyasıya yarış! Yapay zeka yakışıklı oyunculara liste yaptı! İşte zirvede yer alan o oyuncular...

Türk televizyon dizileri, sadece sürükleyici hikayeleri ve etkileyici performanslarıyla değil, aynı zamanda ülkemizin dikkat çekici erkek oyuncularıyla da ön plana çıkıyor.
Türk televizyon dizileri, sadece sürükleyici hikayeleri ve etkileyici performanslarıyla değil, aynı zamanda ülkemizin dikkat çekici erkek oyuncularıyla da ön plana çıkıyor.
Hem içten gelen oyunculukları hem de dış görünüşleri ile izleyicileri büyüleyen bu yetenekli erkek oyuncular için yapay zeka bir liste hazırladı. Artık hayatımızın bir parçası olan yapay zekanın yaptığı sıralı listeye göre; Kıvanç Tatlıtuğ, Çağatay Ulusoy, Engin Akyürek, Burak Özçivit, Mehmet Günsür, Barış Arduç, Tolga Sarıtaş ve Buğra Gülsoy kendine yer buldu.
ACELECİ DAVRANDI
Ege Kökenli, geçtiğimiz gün Zincirlikuyu'da objektiflere yansıdı. Öğlen saatlerinde tek başına AVM'ye gelen güzel oyuncu, bir süre meydan katında bulunan mağazaları dolaştı. Siyah beyaz tarzıyla göz kamaştıran Kökenli, muhabirlerin fotoğraf isteğini kırmayıp objektiflere poz verdi. Biraz acelesi olduğunu ve bir toplantıya yetişmek zorunda olduğunu söyleyen Kökenli, hızla toplantıya yetişmek üzere muhabirlerin yanından ayrıldı.
DOĞAL GÜZEL
Özge Özacar, geride bıraktığımız gün Zincirlikuyu'daydı. Tek başına objektiflere yansıyan güzel oyuncu, tarzı ve spor şıklığının yanı sıra makyajsız doğal güzelliğiyle de dikkat çekti. Kısa süre mağazaları dolaşıp sezon ürünlerini inceleyen Özacar, sonrasında meydan katında bulunan bir mekanda yakın dostlarıyla bir araya geldi.
HEYECAN BASTI!
Pop müziğin sevilen ismi Bengü, önceki gün İstinye'de bir AVM'de objektiflere yansıdı. Muhabirlerle ayaküstü sohbet eden sanatçı, "Her şey yolunda... Bu hafta yeni şarkım çıkıyor, tam bir yaz şarkısı olacak. Bu yüzden çok heyecanlıyım" diyerek alışverişe kaldığı yerden devam etti.
BABA KIZ GÜNÜ
Eyüpspor'a transfer olan başarılı futbolcu Caner Erkin, geçtiğimiz gün kızı Ela ile Maslak'ta bir AVM'de görüntülendi. Kızıyla birlikte AVM'deki eğlence merkezinde zaman geçiren Erkin, "Yeni sezonun başlamasına az kaldı. Milli takımdan arkadaşım olan Arda Turan ile uzun zaman sonra bir araya geldik, çok başarılı olacağından eminim. Beraber aynı ortamda olduğumuz için mutluyum" dedi.
HAYALLERİNİ GERÇEKLEŞTİRİYOR!
Teoman, geçtiğimiz akşam Cihangir'de görüntülendi. Yoğun geçen konser maratonu sonrası arkadaşları ile sohbet eden Teoman, "Bugün konserim olmadığı için uzun süredir görüşmediğim arkadaşlarım ile görüştüm. Yeni bir albüm hazırlığındayım. Bu albüm hayallerimden biriydi. Bu albüm ile beraber hayallerimi tamamlamış olacağım" dedi. (Doğan SAVAŞ)
ROMANTİK ANLAR!
Sosyal medyada eğlenceli paylaşımlara imza atan ve pek çok ünlü ismin de yakından takip ettiği dijital içerik üreticisi Meriç Keskin, kendisi gibi esprili yapıya sahip olan erkek arkadaşı Kemal Varhan ile bu kez romantik görüntüler sergiledi. Bir süredir Çeşme'de olan ve paylaştığı komik videolarla takipçilerine neşeli zamanlar geçirten Keskin, sevgilisiyle bir beachte görüntülendi. Yüzmek yerine denizin içinde birbirlerine sarılan çift, adeta düşman çatlattı. (Ercan AKGÜN)
ASİ KIZ DENİZDE
Eski manken Senem Kuyucuoğlu, Çeşme'de bir plajda görüntülendi. Yeğenleri olduğu tahmin edilen iki küçük kızla birlikte Çiftlikköy'de denize giren Kuyucuoğlu, ardından da onlarla beraber plajı baştan sona yürüyüp spor yaptı. Fiziği gayet yerinde olan ve yıllar geçmesine rağmen kilo almadığı görülen güzel manken, tarzı ve saç stiliyle de asi kız görünümü sergiledi. (Ercan AKGÜN)
GÜN SAYIYOR!
Sosyetenin gözde çiftleri arasında yer alan Hacı Sabahcı ve Nazlı Sabancı, Aralık 2020'de hayatlarını birleştirmişlerdi. Gösterişli bir törenle dünyaevine giren çiftten kısa süre sonra bebek müjdesi gelmişti. Şimdilerde sekiz buçuk aylık hamile olan Nazlı Sabancı, son paylaşımıyla takipçilerinin karşısına çıktı. Pembeli elbisesiyle adeta göz dolduran sosyetik gelin, "Heyecandan da öte" yazdı.
UZANMIŞIM KUMSALA
Galatasaray'a geri dönen futbolcu Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara, İstanbul'da denize girerek keyifli anlar yaşadı. Mavi bikini giyen Arjantinli model, o anlarını Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı. Nara paylaşımına, "Türkiye sahilleri" notunu düştü. Ünlü güzelin paylaştığı gönderi dakikalara içinden beğeni yağmuruna tutuldu.
DÜŞME KORKUSU!
Sibel Alaş, geçtiğimiz akşam İstanbul'da bir mekanda sahne aldı. Gece boyunca 90'ların en sevilen şarkılarını seslendiren Alaş, izleyenlere keyifli saatler yaşattı. Denizin üzerine kurulan platformda sahne alan sanatçı, "On gündür Charles Dickens'ın The Complete Works isimli kitabını çeviriyorum. Gözlerim çeviri yapmaktan zor görüyor zaten inşallah bu akşam denize düşmem" sözleriyle, izleyenleri güldürdü.
CESUR GÜZEL
Dilara Kırmıt, sosyal medyasında paylaştığı resimleriyle yürekleri hoplattı. Güzel manken, modelliğini yaptığı bir giyim firması için fotoğraf sanatçısı Müjdat Kavas'a çektirdiği resimleri sosyal medyasında paylaşınca fanları iltifat yağdırdı. Bizim Alessandra Ambrosio'muz yakıştırmasıyla yaklaşan fanlarına, "Bana verilen ürün neyse onu tanıtırım, bu benim işim, eğer işini iyi yapmak cesurluksa inanın benden cesuru yok" dedi.
AŞURE YAPTI
İş insanı Berrin Ak, yakın dostları için aşure yaptı. Yalıkavak'taki iş yerinin bahçesinde davet düzenleyen Ak, misafirlerine ve alışveriş için gelen müşterilerine aşure ikram etti. Elif İnci Aras, Serap Sarı ve Begüm Karamahmutoğlu gibi cemiyet hayatının tanınmış simaları ise bu özel günde Berrin Hanım'ı yalnız bırakmadı.
YILDIZ GİBİ PARLADI
Son dönemin popüler yıldızlarından Melike Şahin Harbiye Açıkhava'da rüzgar gibi esti. İki gün üst üste konser veren sanatçının biletleri satışa çıktıktan kısa bir süre içinde tükendi. Harbiye'de iki günde yaklaşık 10 bin kişinin izlediği konserlerinde sanatçı, olağanüstü sahne şovu ve eşsiz vokal yeteneğini sergileyen etkileyici bir performans sergiledi.