Didem Soydan'dan ortalık karıştıran itiraf: “Aşık olduğum kişi evli ve ailesi var!" Akıllara Can Bonomo gelince açıklama gecikmedi

Manken Didem Soydan, "Aşık olduğum kişi evli" dedi. Gözler eski sevgilisi Can Bonomo'ya çevrildi. Öykü Karayel ile evli olan Bonomo'dan ise manidar bir şarkı geldi: Ağla şimdi sonsuza kadar.
'CAN' SIKAN İTİRAF!
Ünlü manken Didem Soydan, Melis İşiten'in Youtube kanalına konuk oldu. İşiten'in sorularına samimi yanıtlar veren Soydan'ın eski aşkı ile ilgili söyledikleri herkesi şoke etti.
Soydan, unutamadığı eski sevgilisini "Hala aşığım" diyerek anlattı. Eski aşkından, "Çocuk istemişti, ben istememiştim o nedenle ayrıldık. Aşık olduğum kişi evli ve ailesi var" diye bahseden Soydan, konuşmasının devamında "Aşık olduğum kişi hala aynı" diyerek tüm ilişkilerini o isimle kıyasladığını söyledi.
GÖZLER CAN BONOMO'YA ÇEVRİLDİ!
Kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturan sözler sonrası, tüm gözler Soydan'ın uzun yıllar aşk yaşadığı ve evlenme arifesindeyken ayrıldığı Can Bonomo'ya çevrildi.
Soydan'la ilişkisinin ardından, 2018 yılında ünlü oyuncu Öykü Karayel ile evlenen Bonomo'nun Roman adında bir oğlu olmuştu.
DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM!
Bu itirafın ardından Bonomo'dan manidar bir paylaşım geldi. Ünlü şarkıcı sosyal medya hesabından, "Ağla şimdi sonsuza kadar " şarkısını paylaştı. Öte yandan Öykü Karayel'in kardeşi Ezgi Karayel de dikkat çeken bir paylaşım yaptı.
Ünlü çiftin fotoğrafını paylaşan Karayel, "Bunların sanki çocukları var" notunu düştü.
AMA EVLİSİN
Bonomo'nun baldızı Ezgi Karayel, Soydan'ın itiraflarının ardından bu fotoğrafı paylaştı. Soydan, dedikodular için, "Tüm sektör ve yakın çevrem, 'hala aşığım' dediğim kişinin kim olduğunu biliyor" açıklaması yaptı.