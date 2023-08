Didem Soydan'dan ortalık karıştıran itiraf: “Aşık olduğum kişi evli ve ailesi var!" Akıllara Can Bonomo gelince açıklama gecikmedi

Manken Didem Soydan, "Aşık olduğum kişi evli" dedi. Gözler eski sevgilisi Can Bonomo'ya çevrildi. Öykü Karayel ile evli olan Bonomo'dan ise manidar bir şarkı geldi: Ağla şimdi sonsuza kadar.



'CAN' SIKAN İTİRAF!

Ünlü manken Didem Soydan, Melis İşiten'in Youtube kanalına konuk oldu. İşiten'in sorularına samimi yanıtlar veren Soydan'ın eski aşkı ile ilgili söyledikleri herkesi şoke etti.

Soydan, unutamadığı eski sevgilisini "Hala aşığım" diyerek anlattı. Eski aşkından, "Çocuk istemişti, ben istememiştim o nedenle ayrıldık. Aşık olduğum kişi evli ve ailesi var" diye bahseden Soydan, konuşmasının devamında "Aşık olduğum kişi hala aynı" diyerek tüm ilişkilerini o isimle kıyasladığını söyledi.