SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
takvim.com.tr Saklambaç Haberleri

Diva şaşırttı! Bülent Ersoy'un "evim” diye paylaştığı villanın başka bir siteye ait olduğu ortaya çıktı

Diva Bülent Ersoy’un “İşte evim” diye paylaştığı villanın başka bir siteye ait olduğu ortaya çıktı... Sosyal medyada bu durum geniş yankı buldu. Ancak Ersoy tepkilere sessiz kaldı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 06 Ağustos 2023 Güncelleme 06 Ağustos 2023, 06:59
Diva şaşırttı! Bülent Ersoy’un evim” diye paylaştığı villanın başka bir siteye ait olduğu ortaya çıktı

Geçtiğimiz günlerde Diva Bülent Ersoy'un ikiz villasına 100 milyon lira harcadığı haberleri gündeme bomba gibi düşmüş ve Ersoy'un villasına Kleopatra havuzu ve kız bahçesi yaptırdığı yazılmıştı.

Bunun üzerine Ersoy'un yaptırdığı villanın havuzundan bir paylaşım ortaya çıkmıştı. İddialara göre o havuzun olduğu villa başka bir siteye ait olduğu ve Ersoy'un evinin tadilatının hala bitmediği ve inşaat halinde olduğu öğrenildi.

Bir diğer iddia ise Bülent Ersoy'un villasının havuzu diye paylaşım yapılan havuzlu villanın Ajda Pekkan'ın oturduğu Regnum Sitesi olduğu yönünde. Ersoy'un yaptırdığı İkiz villanın tadilatı ise hala bitmediği belirtildi. Sosyal medyada bu durum geniş yankı buldu. Ancak Ersoy tepkilere sessiz kaldı.

SON DAKİKA