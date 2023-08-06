Diva şaşırttı! Bülent Ersoy'un "evim” diye paylaştığı villanın başka bir siteye ait olduğu ortaya çıktı

Geçtiğimiz günlerde Diva Bülent Ersoy'un ikiz villasına 100 milyon lira harcadığı haberleri gündeme bomba gibi düşmüş ve Ersoy'un villasına Kleopatra havuzu ve kız bahçesi yaptırdığı yazılmıştı.

Bunun üzerine Ersoy'un yaptırdığı villanın havuzundan bir paylaşım ortaya çıkmıştı. İddialara göre o havuzun olduğu villa başka bir siteye ait olduğu ve Ersoy'un evinin tadilatının hala bitmediği ve inşaat halinde olduğu öğrenildi.