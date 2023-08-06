SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
takvim.com.tr Saklambaç Haberleri

Simge yine nefesleri kesti!

Yazı arka arkaya verdiği konserlerle geçiren Simge yine nefesleri kesti. Rap müziğin zirvesindeki Sefo, bir anda sahneye çıkarak güzel şarkıcıya sürpriz yaptı. İşte sizler için derlediğimiz 6 Ağustos tarihli saklambaç haberleri...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 06 Ağustos 2023 Güncelleme 06 Ağustos 2023, 06:59
Simge yine nefesleri kesti!

Bu yaz sahneden sahneye koşan Simge, dün akşam Turkcell Vadi'de sevenleriyle buluştu. "Aşın Olayım", "Harcandıkça" ve "Çapkınca" başta olmak üzere tüm hitlerini seyirciyle tek bir ağızdan söyleyen Simge, enerjisiyle kendine hayran bırakırken tarzıyla da göz kamaştırdı.

Simge, Balenciaga ve Alexander Wang imzalı iki ayrı kıyafet giydi. Rap müziğin zirvesindeki Sefo, dostu Simge'yi bu konserinde yalnız bırakmadı. Bir anda sahneye çıkarak seyirciye büyük bir sürpriz yaptı. İkili "Coke Studio Türkiye Albümü" için düet yaptıkları "Görmem Böylesini" şarkısını birlikte seslendirdi. "Görmem Böylesini" de çıktığı andan itibaren dijital platformlarda zirveye yerleşti.

BEBEK GÖRÜNDÜ
Fenerbahçe futbol takımının başarılı oyuncusu Serdar Aziz, önceki gün eşi Tuğçe Aziz ile birlikte bir alışveriş merkezinde görüntülendi. 3 aylık hamile olan Tuğçe Aziz ve ikinci kez babalık heyecanını yaşayacak olan Serdar Aziz'in, neseli halleri ise dikkatlerden kaçmadı.

SESİYLE MEST ETTİ
Önceki gün eşsiz sesiyle herkesi büyüleyen şarkıcı Karsu İstanbul'da sahne aldı. Sahneye göz kamaştıran kostümüyle çıkan ünlü sanatçı; dansları, muhteşem piyano performansı, yüksek enerjisi ve güçlü sesiyle YBY Woods konser alanını dolduran 8 bin müziksevere unutamayacakları bir gece yaşattı. Esprileri ile kahkaha tufanı estiren ünlü sanatçı kendisini izlemeye gelen misafirlerini mest etti.

TATİL ALIŞVERİŞİ
Eski futbolcu Selçuk İnan, önceki akşam Bebek'te objektiflere takıldı. Bir spor mağazasında görüntülenen İnan, çıkacağı tatil için şort ve tişört aldı. Çıkışta soruları yanıtlayan eski futbolcu, "Her şey güzel gidiyor. Tatil için bir kaç bir şey aldım'' diyerek oradan ayrıldı.

HERKES BİLDİĞİ İŞİ YAPSIN
Rubato Grubu, önceki akşam Bodrum'da sevenleriyle buluştu. Grubu dinlemeye gelenler arasında güzel manken Asuman Kruse de vardı. Rubato Grubu, "Seni bugün sahneye de davet etmek isteriz" telifine Krause, "Ben sizi dinlemeye geldim. Siz söyleyin ben efkarlanayım. Sahneyi ustaları bırakayım" diyerek cevap verdi.



'DELİ GİBİ SEV'
Pop müziğin sevilen isimlerinden Gülçin Ergül "Deli Gibi Sev" isimli teklisini DMC etiketiyle müzikseverler ile buluştu. Düzenlemesinde dijital dünyanın en başarılı genç prodüktörleri Arem Özgüç ve Arman Aydın'ın imzası bulunan "Deli Gibi Sev" adlı yeni tekli çalışmasının sözü ve müziği güzel şarkıcının daha önceki hit teklileri "Birbirimize İyi Gelmiyoruz" ve "Gökyüzü Çağırdı Aşkı"nın yazarı Genco Ecer'e, kapak tasarımı ise Fatih Kocatürk'e ait.

GELİNİYLE TATİLDE
Geçtiğimiz Mayıs ayında 27 yıllık eşi Mehmet Aslantuğ ile evliliğini sonlandıran oyuncu Arzum Onan, oğlu Can ve oğlunun kız arkadaşı ile tatile çıktı. Kaldıkları otelden paylaşım yapan Onan, oğlu ve müstakbel gelinini yanına alarak denizin ve güneşin tadını çıkardı.

ATİYE'NİN ACI GÜNÜ
Atiye'nin, kendisi kadar ünlü olan babannesi Atiye Yılmaz Antalya'da yaşama gözlerini yumdu. İlerleyen yaşına rağmen sağlık sorunları bulunmayan Atiye Yılmaz, 11 ilde meydana gelen büyük deprem felaketi sonrası Antalya'ya gitmiş ve bir süre sonra sağlık problemleri baş göstermişti. Atiye Yılmaz, Cumartesi günü memleketi Antakya'da öğle namazı sonrası aile mezarlığına defnedilecek. Atiye Yılmaz'ın 7 çocuğu ve 15 torunu var.

HEM ŞARKICI HEM BESTEKAR
Genç şarkıcı ve besteci Tamer ilk single heyecanı yaşıyor. 'ILS Vısıon' öncülüğünde sözü ve müziği kendisine ait olan 'Eyvah' adlı parça ile müzik dünyasına 'Merhaba' diyen şarkıcı çok heyecanlı. Dijital platformlarda izleyecisiyle buluşan şarkı kısa bir süre önce çıkmasına rağmen şimdiden büyük beğeni aldı.



81 YAŞINDA ESTETİK OLDU
Türk Halk Müziğinin usta ismi Bedia Akartürk, 81 yaşında olduğu estetik ameliyatının ardından yeni imajıyla ilk kez hayranların karşısına çıktı. Seslendirdiği türkülerle sevenlerine unutulmaz bir gece yaşatan Akartürk, "Güzel olduğuma dair övgüler geldi" dedi. Türk halk müziği ustalarından Bedia Akartürk, yaklaşık 7 ay önce Samsun'da estetik ameliyatı oldu. Akartürk, "Ben dünyada 2 şeye aşığım. Biri türkülerime, biri de halkıma" dedi.



ÖZCAN DENİZ FIRTINASI
Bodrum'da sahne alan Özcan Deniz kendisini dinlemeye gelenlere yine unutulmaz bir gece yaşattı. Gecenin ağır konuğu Arabesk müziğinin efsane ismi Orhan Gencebay'dı. Önceki akşam ünlü sanatçının yeni yaş vesilesi ile Günay'ın sahibi Bayram Yıldız, üstad için doğum günü sürprizi yaptı. Deniz, sanatçı büyüğünü övgü dolu sözlerin ardından kendisininde "Orhan Gencebay Bir Ömür" albümünde okuduğu "Vazgeç Gönlüm" ve "Bir Teselli Ver" parçalarını okuyarak Orhan Gencebay'ın doğum gününü kutladı. Orhan baba da teşekkür etti. Öte yandan Orhan Gencebay, kendisi için hazırlanan pastayı hayat arkadaşı Sevim Emre ile birlikte üfledi.



DİNLEYİCİSİYLE ÖZLEM GİDERDİ
Arabesk müziğinin güçlü seslerinden Hande Dönmez önceki akşam Bodrum Azka Otel'de sahne aldı. Arabesk müziğin efsane isimlerinden Ferdi Tayfur'un "Bende Özledim" şarkısıyla sahneye çıkan sanatçı şarkı sonrası konuklarına " Burada sizlerle olmak çok güzel özlemiştim" dedi.



YENİKAPI'YI SALLADI
Önceki gece Yenikapı da düzenlenen İstanbul Festivali'ne katılan binlerce dinleyici, unutulmaz bir gece yaşadı. Sahneye çıkan başarılı sanatçı Çağrı Duran, muhteşem performansıyla izleyicileri adete büyüledi. Gece boyunca seslendirdiği şarkılarla herkesi mest eden sanatçı, Türk pop müziğinin gözdesi oldu.



TATİL DEVAM EDİYOR
Oyuncu Seda Bakan, tatil rotasını Ayvalık'a çevirdi. Kızları Leyla ve Ela ile Cunda Adası'nda tatil yapan güzel oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla kısa sürede binlerce beğeni aldı.



TEK BAŞINA
Ekranların yakışıklı ismi Burak Çelik, önceki gün bir AVM'de görüntülendi. Tek başına alışveriş yapan Çelik'e başta yabancı hayranları olmak üzere sevenleri yoğun ilgi gösterdi. Bir süre mağazaları dolaşıp alışveriş yapan Çelik, "Yeni projeler var" dedi.



SPORTİF ALIŞVERİŞ
Galatasaray'ın sevilen iki ismi Sacha Boey ve Berkan Kutlu, önceki gün gittikleri bir AVM'de görüntülendiler. Muhabirlerin fotoğraf isteğini kırmayan iki arkadaş, poz verdikten sonra "erkek erkeğe alışverişe geldik" diyerek mağazaların yolunu tuttular.



İŞ BEKLEMEZ
Oyuncu ve yönetmen Hamdi Alkan, önceki gün toplantı için gittiği bir AVM'de objektiflere poz verdi. Keyifli hali ile dikkat çeken Alkan, acelesi olduğunu belirtip, "toplantıya geç kaldım" diyerek hızla mekana giriş yaptı.



BÜYÜK GÜN 20 EKİM
Eski milli sporcu Burak Mataracı, önceki gün oğlu ile alışveriş yaparken görüntülendi. Mataracı, "Uzun zamandır hazırlık içindeyiz. 20 Ekim'de çok büyük bir organizasyon yapacağız. Biz bu dövüş sporunu Türkiye'de ve dünyada üst noktaya getirmek istiyoruz. Çok büyük sürprizlerimizde var. Yapacağımız organizasyon öncesi bu hafta bir basın açıklaması yapacağız" dedi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN


SON DAKİKA