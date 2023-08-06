Simge yine nefesleri kesti!

ATİYE'NİN ACI GÜNÜ

Atiye'nin, kendisi kadar ünlü olan babannesi Atiye Yılmaz Antalya'da yaşama gözlerini yumdu. İlerleyen yaşına rağmen sağlık sorunları bulunmayan Atiye Yılmaz, 11 ilde meydana gelen büyük deprem felaketi sonrası Antalya'ya gitmiş ve bir süre sonra sağlık problemleri baş göstermişti. Atiye Yılmaz, Cumartesi günü memleketi Antakya'da öğle namazı sonrası aile mezarlığına defnedilecek. Atiye Yılmaz'ın 7 çocuğu ve 15 torunu var.

HEM ŞARKICI HEM BESTEKAR

Genç şarkıcı ve besteci Tamer ilk single heyecanı yaşıyor. 'ILS Vısıon' öncülüğünde sözü ve müziği kendisine ait olan 'Eyvah' adlı parça ile müzik dünyasına 'Merhaba' diyen şarkıcı çok heyecanlı. Dijital platformlarda izleyecisiyle buluşan şarkı kısa bir süre önce çıkmasına rağmen şimdiden büyük beğeni aldı.





81 YAŞINDA ESTETİK OLDU

Türk Halk Müziğinin usta ismi Bedia Akartürk, 81 yaşında olduğu estetik ameliyatının ardından yeni imajıyla ilk kez hayranların karşısına çıktı. Seslendirdiği türkülerle sevenlerine unutulmaz bir gece yaşatan Akartürk, "Güzel olduğuma dair övgüler geldi" dedi. Türk halk müziği ustalarından Bedia Akartürk, yaklaşık 7 ay önce Samsun'da estetik ameliyatı oldu. Akartürk, "Ben dünyada 2 şeye aşığım. Biri türkülerime, biri de halkıma" dedi.





ÖZCAN DENİZ FIRTINASI

Bodrum'da sahne alan Özcan Deniz kendisini dinlemeye gelenlere yine unutulmaz bir gece yaşattı. Gecenin ağır konuğu Arabesk müziğinin efsane ismi Orhan Gencebay'dı. Önceki akşam ünlü sanatçının yeni yaş vesilesi ile Günay'ın sahibi Bayram Yıldız, üstad için doğum günü sürprizi yaptı. Deniz, sanatçı büyüğünü övgü dolu sözlerin ardından kendisininde "Orhan Gencebay Bir Ömür" albümünde okuduğu "Vazgeç Gönlüm" ve "Bir Teselli Ver" parçalarını okuyarak Orhan Gencebay'ın doğum gününü kutladı. Orhan baba da teşekkür etti. Öte yandan Orhan Gencebay, kendisi için hazırlanan pastayı hayat arkadaşı Sevim Emre ile birlikte üfledi.