En renkli aşk! Oyuncu Boğaç Aksoy yaş gününde aşkını ilan etti!

Geçtiğımiz kasım ayında sevenlerine müjdeli haber vererek lenf kanserini yendiğini açıklayan Boğaç Aksoy, doğum günü için gelen kutlama mesajlarını paylaştı. Ünlü oyuncunun sevgilisi Ezgi Yaşam, "Her renk sende güzel. Şu kısacık insan ömrümüzde ne mutlu bana ki yolum seninle birleşti.
Seninle geçen her gün, her deneyim bu yoldaki mis kokulu renkli çiçeklere dönüşüyor. Nice mutlu yılların olsun. Her rengin yakıştığı güzel adam" mesajını yazdı.
SEVDİĞİM KADIN!
Aksoy da piyano öğretmeni sevgilisine duygusal bir mesajla yanıt verdi. Oyuncu, Ezgi Yaşam'ın fotoğrafına, "Her anı ayrı güzel, özel anılarıyla harika bir yaş daha geride kaldı. İyi ki varsın, iyi ki seni tanımışım benim cesur, kalbi yüce, sevdiğim kadın" notunu düştü.