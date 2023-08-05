Büyük başarı! Ünlü oyuncu Can Yaman İspanya’daki başarısının ardından Japonya’ya açıldı...

KARNI BURNUNDA POZ! Nazlı Sabancı, anne olmak için gün sayıyor. Bir kız bebek dünyaya getirecek olan Sabancı, hamilelik sürecinde bol bol deniz havası almayı tercih ediyor. Ayrıca Sabancı, karnında burnunda pozlar vermeyi de ihmal etmiyor. Pembe elbisesi ile fotoğraf paylaşan sosyetik Sabancı, "Biz" notunu düştü.





BEDELLER ÖDENECEK!

ATV'nin sevilen dizisi "Vermem Seni Ellere", yarın akşam yeni bölümüyle ekrana gelecek. Yeni bölümün konusu kısaca şöyle: Mehmet'in yalanları bir bir ayağına dolanmaktadır. Zeliş'in geçmişin hesabını sormasıyla Mehmet için çember iyice daralır. Mehmet bu nedenle kendini aklamak ve Zeliş'in tüm soru işaretlerini yok etmek için risklerle dolu bir plan yapar. Planın sonunda Hande hiç hesaba katmadığı bir durumun içine düşer. Mehmet ve Zeliş Hande'nin pes ettiğini düşünürler ancak Hande eskisinden daha da kinlenmiştir. Kısasa kısas diyerek Mehmet'i tam korkunç bir tuzağın içine çekeceği sırada Mehmet hiç kimsenin beklemediği bir hamle yapar. Bu hamleyle Mehmet, Zeliş'i Hande'nin tüm kötülüklerinden sonsuza dek koruyacaktır belki ama bunun bedelini çok ağır ödeyecektir.