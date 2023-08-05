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Büyük başarı! Ünlü oyuncu Can Yaman İspanya’daki başarısının ardından Japonya’ya açıldı...

Can Yaman, İtalya ve İspanya’daki başarısının ardından Japonya’ya açıldı. Yaman’ın “Viola Come Il Mare” dizisi İspanya’dan sonra Japonya’ya da satıldı... İşte sizler için derlediğimiz 5 Ağustos tarihli saklambaç haberleri...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 05 Ağustos 2023 Güncelleme 05 Ağustos 2023, 06:57
Büyük başarı! Ünlü oyuncu Can Yaman İspanya’daki başarısının ardından Japonya’ya açıldı...

Oyunculuk kariyerine İtalya'da devam eden Can Yaman'ın İtalya'da reyting rekorlarını at üst eden dizisi "Viola Come Il Mare", geçen hafta İspanya'da yayınlanmış ve reytinglere damgasını vurmuştu. İkinci haftasında da dizi zirvedekini yerini korudu. Böylece ilk kez bir Türk oyuncu yurt dışında çektiği diziyle başka bir yabancı ülkede böylesine büyük bir başarı kazanmış oldu. Öte yandan oyuncunun reyting rekortmeni dizisi "Viola Come Il Mare", son olarak yabancı diziler konusunda kapalı bir ülke olan Japonya'ya satılarak Uzak Doğu'ya da açılmış oldu.



YOĞUN İLGİ
Yağmur Tanrısevsin, önceki gün Zincirlikuyu'da görüntülendi. Tek başına alışverişe çıkan güzel oyuncu, özellikle yabancı hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı. Oynadığı diziler ve rol aldığı reklam filmleriyle geniş kitlelere ulaşan Tanrısevsin, AVM'de kaldığı süre boyunca, sevenleriyle hatıra fotoğrafı çektirip yanına gelenlerle sohbet etti.

'HER ŞEY YOLUNDA'
Yakışıklı oyuncu Mert Yazıcıoğlu, önceki gün arkadaşlarıyla birlikte buluşmak için gittikleri İstinye'de görüntülendi. Fotoğraf çektirmek isteyen hayranlarını kırmayan Yazıcıoğlu, "Arkadaşlarla birlikte dolaşmaya çıktık. Her şey yolunda, yeni bir proje olursa haberiniz oluyor zaten" dedi.



HERKES MANKEN!
Simge Ünal, geride bıraktığımız gün Ataşehir'de objektiflere yansıdı. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isim, gazetecilerle ayaküstü sohbet etmeyi ihmal etmedi. Ünal, "Sosyal medyada fotoğraf paylaşan herkes kendini manken sanıyor. Kalitesiz defileler yüzünden 1,65 boyunda kızlar bile manken... Bu işin kriterleri ve eğitimi olması gerektiğini düşünüyorum" dedi.

DENİZ MOLASI!
Yaklaşık 6 aylık hamile olan ve yaz döneminin büyük bir kısmını eşi Mustafa Aksakallı ile Çeşme'de geçiren Ezgi Mola, denize girerken ilk kez objektiflere takıldı. Geçtiğimiz ay cinsiyet belirleme partisi düzenleyen ve erkek bebek bekleyen Mola, doğum öncesi günlerini Çeşme'de değerlendiriyor. Yakın bir arkadaşıyla beraber bir beache gelen oyuncu, yüzmeden önce kısa bir telefon görüşmesi yaptı. Hemen ardından suya giren başarılı oyuncu, eliyle göbeğini bol bol ıslatarak yavrusunu serinliğe alıştırdı. Hamile görüntüsüyle güzelliğinden bir şey kaybetmeyen ve suda bulunan vatandaşlardan iltifatlar alan Mola, daha sonra derinlere doğru ilerleyerek yüzmenin tadını çıkardı. (Ercan AKGÜN)

GÜNEŞ BANYOSU!
Şimdilerde tatil yapan Hande Ataizi kumsalda güneş banyosu yaptığı anları sosyal medya sayfasından takipçileriyle paylaştı. 49 yaşında olmasına rağmen düzgün fiziğini gözler önüne seren Ataizi'ne kısa sürede takipçileri tarafından binlerce yorum geldi.

DENİZ KIZI BİGE
Güzel oyuncu Bige Önal'dan deniz kenarında pozlar geldi. Aras Bulut İynemli ile sürpriz bir şekilde ayrılan oyuncu, kendisini denizkızına benzetti. Sosyal medya hesabından karelerini paylaşan güzel oyuncuya beğeni ve yorum yağdı.



ANLAMLI KUTLAMA!
ATV'nin sevilen dizisi "Kardeşlerim"de rol olan Dilara Sümbül, 13 Ağustos'taki doğum günü vesilesiyle otizmli çocuklar yararına bir yardım kampanyası başlattı. Sosyal medya üzerinden sevenlerine seslenen Sümbül, doğum gününde hediye yerine bağış istedi. Sümbül sosyal medyada şu mesajı yayınladı: Bu doğum günümde bana verebileceğiniz en güzel hediye otizmli çocuklar için yapacağınız bağışlar olacak. Destekleriniz için teşekkür ederim.



KARNI BURNUNDA POZ!
Nazlı Sabancı, anne olmak için gün sayıyor. Bir kız bebek dünyaya getirecek olan Sabancı, hamilelik sürecinde bol bol deniz havası almayı tercih ediyor. Ayrıca Sabancı, karnında burnunda pozlar vermeyi de ihmal etmiyor. Pembe elbisesi ile fotoğraf paylaşan sosyetik Sabancı, "Biz" notunu düştü.



GÖZYAŞLARINI TUTAMADI!
Linet, geçtiğimiz gün Harbiye'de sahne aldı. Vefat eden annesini anısına Türk Sanat Müziği şarkıları da söyleyen Linet, "Beni sahnede dünyanın en güzel bakışları ile izlerdi. Tam bir Osmanlı kadınıydı annem...Bu eserleri de ondan öğrendim" diyerek gözyaşlarını tutamadı.



BEDELLER ÖDENECEK!
ATV'nin sevilen dizisi "Vermem Seni Ellere", yarın akşam yeni bölümüyle ekrana gelecek. Yeni bölümün konusu kısaca şöyle: Mehmet'in yalanları bir bir ayağına dolanmaktadır. Zeliş'in geçmişin hesabını sormasıyla Mehmet için çember iyice daralır. Mehmet bu nedenle kendini aklamak ve Zeliş'in tüm soru işaretlerini yok etmek için risklerle dolu bir plan yapar. Planın sonunda Hande hiç hesaba katmadığı bir durumun içine düşer. Mehmet ve Zeliş Hande'nin pes ettiğini düşünürler ancak Hande eskisinden daha da kinlenmiştir. Kısasa kısas diyerek Mehmet'i tam korkunç bir tuzağın içine çekeceği sırada Mehmet hiç kimsenin beklemediği bir hamle yapar. Bu hamleyle Mehmet, Zeliş'i Hande'nin tüm kötülüklerinden sonsuza dek koruyacaktır belki ama bunun bedelini çok ağır ödeyecektir.



YAZA RENK KATTI
Türk popüler müziğinin farklı isimlerinden Güliz Ayla, listelerde başarılı bir grafik yakalayan An'da şarkısının şimdi de remixini yayımladı. Tüm dijitallerde yerini alan, Ayla'nın kariyerine eklenen bu remix, Erk Emindayı imzasını taşıyor.

GÜLDÜREN SORU
Oyuncu Merve Boluğur, önceki gün toplantı için gittiği İstinye'deydi. Boluğur'un geçtiğimiz günlerde sosyal medya paylaşımının altına yazdığı, "Ufukta aşk var mı?" hakkında soru sorulunca, kahkaha atarak "Hi Barbie" diye karşılık vermesi de merak uyandırdı.

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