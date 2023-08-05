Büyük başarı! Ünlü oyuncu Can Yaman İspanya’daki başarısının ardından Japonya’ya açıldı...

KARNI BURNUNDA POZ!
Nazlı Sabancı, anne olmak için gün sayıyor. Bir kız bebek dünyaya getirecek olan Sabancı, hamilelik sürecinde bol bol deniz havası almayı tercih ediyor. Ayrıca Sabancı, karnında burnunda pozlar vermeyi de ihmal etmiyor. Pembe elbisesi ile fotoğraf paylaşan sosyetik Sabancı, "Biz" notunu düştü.
GÖZYAŞLARINI TUTAMADI!
Linet, geçtiğimiz gün Harbiye'de sahne aldı. Vefat eden annesini anısına Türk Sanat Müziği şarkıları da söyleyen Linet, "Beni sahnede dünyanın en güzel bakışları ile izlerdi. Tam bir Osmanlı kadınıydı annem...Bu eserleri de ondan öğrendim" diyerek gözyaşlarını tutamadı.
BEDELLER ÖDENECEK!
ATV'nin sevilen dizisi "Vermem Seni Ellere", yarın akşam yeni bölümüyle ekrana gelecek. Yeni bölümün konusu kısaca şöyle: Mehmet'in yalanları bir bir ayağına dolanmaktadır. Zeliş'in geçmişin hesabını sormasıyla Mehmet için çember iyice daralır. Mehmet bu nedenle kendini aklamak ve Zeliş'in tüm soru işaretlerini yok etmek için risklerle dolu bir plan yapar. Planın sonunda Hande hiç hesaba katmadığı bir durumun içine düşer. Mehmet ve Zeliş Hande'nin pes ettiğini düşünürler ancak Hande eskisinden daha da kinlenmiştir. Kısasa kısas diyerek Mehmet'i tam korkunç bir tuzağın içine çekeceği sırada Mehmet hiç kimsenin beklemediği bir hamle yapar. Bu hamleyle Mehmet, Zeliş'i Hande'nin tüm kötülüklerinden sonsuza dek koruyacaktır belki ama bunun bedelini çok ağır ödeyecektir.
YAZA RENK KATTI
Türk popüler müziğinin farklı isimlerinden Güliz Ayla, listelerde başarılı bir grafik yakalayan An'da şarkısının şimdi de remixini yayımladı. Tüm dijitallerde yerini alan, Ayla'nın kariyerine eklenen bu remix, Erk Emindayı imzasını taşıyor.
GÜLDÜREN SORU
Oyuncu Merve Boluğur, önceki gün toplantı için gittiği İstinye'deydi. Boluğur'un geçtiğimiz günlerde sosyal medya paylaşımının altına yazdığı, "Ufukta aşk var mı?" hakkında soru sorulunca, kahkaha atarak "Hi Barbie" diye karşılık vermesi de merak uyandırdı.