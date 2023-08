Büyük başarı! Ünlü oyuncu Can Yaman İspanya’daki başarısının ardından Japonya’ya açıldı...

Oyunculuk kariyerine İtalya'da devam eden Can Yaman'ın İtalya'da reyting rekorlarını at üst eden dizisi "Viola Come Il Mare", geçen hafta İspanya'da yayınlanmış ve reytinglere damgasını vurmuştu. İkinci haftasında da dizi zirvedekini yerini korudu. Böylece ilk kez bir Türk oyuncu yurt dışında çektiği diziyle başka bir yabancı ülkede böylesine büyük bir başarı kazanmış oldu. Öte yandan oyuncunun reyting rekortmeni dizisi "Viola Come Il Mare", son olarak yabancı diziler konusunda kapalı bir ülke olan Japonya'ya satılarak Uzak Doğu'ya da açılmış oldu.