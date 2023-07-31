Sevgilisi Nazım Akmandil ile görüntülenen Burcu Esmersoy'dan samimi sözler: "Sevgilimle çekin"

PLANLAR YAPILDI!

Son zamanlarda sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla gündemde olan Merve Boluğur, önceki gün İstinye'deydi. Alışveriş yaptığı esnada muhabirlerin fotoğraf isteğine, "Hi Barbie" diyerek karşılık veren Boluğur, sorular üzerine, "Tekrar bir tatil planım var, yaz bitmedi" şeklinde yanıt verdi.





BEYAZLAR İÇİNDE...

Alaçatı'da sahne alan Soner Sarıkabadayı, beyaz renkli kıyafetle dinleyici karşısına çıktı. Sarıkabadayı, bir ara "Kostümümü nasıl buldunuz?" diye sorunca, sevenleri alkışlarla karşılık verdi. Konserlerde konuşmayı çok sevmeyen şarkıcı, "Az muhabbet, çok şarkı" dedi. (Ercan AKGÜN)







PEMBE BENİ YORDU!

Fulya Zenginer, önceki gün eşi Kuntay Tarık Evren ve oğlu Milan ile birlikte Ataşehir'deydi. Yeni sezon çekimleri başlayacağı için tatili bitirip İstanbul'a döndüklerini belirten Zenginer, "Havalar biraz serinleyince kendimizi dışarı attık, küçük bir alışveriş sonrası yemek yiyeceğiz" dedi. "Barbie" furyası hakkındaki sorulara yanıt veren Zenginer, "Sosyal medyada, sokakta her yerde Barbie! Artık pembe kombinli insanları görmekten yoruldum" dedi.





YOĞUN İLGİ!

Avatar lakaplı Atakan Arslan, geçtiğimiz gün yakın arkadaşıyla birlikte Zincirlikuyu'daydı. Akşam saatlerinde AVM'ye gelen Arslan, şu sıralar yoğunlaştığı oyunculukla ilgili çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Çok yakında yeni sürprizleri olacağını söyleyen başarılı isimi, sevenlerinin de yoğun ilgisiyle karşılaştı.





SIRRINI AÇIKLADI!

Özge Ulusoy, İzmir'deki bir poliklinikte cilt bakımı için venüs lifting yaptırdı. Ulusoy, güzelliği için yaptırdığı işlemler nedeniyle sosyal medyada eleştirilmişti. Ulusoy "O yorumlarda eleştirenler bana genelde mesaj atıp 'Ne işlem yaptırdın?' ve 'Nerede yaptırdın?' gibi sorular soruyor. Her ne kadar sosyal medyada 'Çok estetik yaptırdı' deseler de görüldüğü üzere kendi tabii ve doğal halimden gayet memnunum'' dedi. Ulusoy sözlerine şöyle devam etti: Yediğim içtiğime, uykuma çok özen gösteriyorum gün içerisinde içtiğiniz suyun miktarı bile cildinizin saçınızın tırnağınızın ne kadar sağlıklı olduğuna direkt etki ediyor. Ayrıca medikal estetiğin, teknolojinin veli nimetlerinden de faydalanıyorum.