Çektiği klip yüzünden Almanlar tarafından topa tutulan Aleyna Kalaycıoğlu Çeşme’de stres attı!

Birkaç hafta önce "Aldırma" şarkısına Almanya'da klip çeken Aleyna Kalaycıoğlu, şu sıralar teyzesi Ayça Kalaycıoğlu ile Çeşme'de tatil yapıyor. Başkent Berlin'de çekilen klipte manken Kevin Njie ile samimi görüntülerin yaşanması üzerine Almanlar'ın eleştirilerine maruz kalan Kalaycıoğlu, birkaç gündür teyze koruması altında kafa dinliyor.

HEDEF GÖSTERİLMİŞTİ!

Senaryo gereği Kevin Njie ile yakınlaştıkları sahneler sebebiyle, Alman basını tarafından gerçekten aşk yaşamışlar gibi haberler yayınlanınca, Njie hayranları sosyal medya üzerinden yakışıklı mankenin eşini etiketleyerek onun gerçekte ciddi bir ilişkisi olduğunu yazmıştı.