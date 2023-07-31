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Sosyal medya kazanı yine kaynadı! Kerem Bürsin’in ablası Melisa Bürsin öyle bir şey yaptı ki...

Kerem Bürsin’in ablası Melisa Bürsin’den şaşırtan hareket... Kerem Bürsin’in Serenay Sarıkaya’dan ayrılıp Hande Erçel ile ilişkiye başlamasının ardından görüşmeyi kestiği Sarıkaya’yı tekrar takip etmeye başladı.

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Giriş Tarihi 31 Temmuz 2023 Güncelleme 31 Temmuz 2023
Sosyal medya kazanı yine kaynadı! Kerem Bürsin’in ablası Melisa Bürsin öyle bir şey yaptı ki...

İlişkilerin, ayrılıkların, barışmaların ve evliliklerin yaşandığı hareketli bu yaz döneminde sosyal medyada kazan kaynamaya devam ediyor.

Ekranların yakışıklı oyuncusu Kerem Bürsin ve güzelliğiyle herkesi büyüleyen Serenay Sarıkaya, yaklaşık dört yıl aşk yaşamıştı. Evleneceklerinin konuşulduğu dönemde, 2019'da sürpriz bir şekilde ayrılık kararı çift, herkesi şaşırtmıştı.

Birbirlerine çok yakıştırılan ikili, o gün bugündür tekrar bir araya gelmese de, sosyal medyada birçok hayranı ikilinin tekrar barışması için çeşitli videolar hazırlamıştı. Geçtiğimiz gün ise Kerem Bürsin'in ablası Melisa Bürsin'in Instagram'da Serenay Sarıkaya'yı takip etmeye başlaması herkesi heyecanlandırdı.

ÖNCE SİLMİŞTİ!
Kerem Bürsin'in, Serenay Sarıkaya ile ayrılıp Hande Erçel ile ilişki yaşamaya başlamasının ardından o dönem, Sarıkaya'yı takipten çıkan abla Melisa Bürsin, aradan geçen yılların ardından tekrar Serenay Sarıkaya'yı takip etmeye başladı.

Hali hazırda Serenay Sarıkaya ve Kerem Bürsin eski aşıklar olmasına rağmen Instagram'da birbirine takip etmeyi hiç bırakmaması dikkat çekerken ablasının bu hareketi hayranlarını da heyecanlandırdı. Bazı kullanıcılar, "Kerem ve Serenay tekrar barışıyor" ve "Ablası da takibe başladı" gibi yorumlar yaptı.

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