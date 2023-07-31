Sosyal medya kazanı yine kaynadı! Kerem Bürsin’in ablası Melisa Bürsin öyle bir şey yaptı ki...

Hali hazırda Serenay Sarıkaya ve Kerem Bürsin eski aşıklar olmasına rağmen Instagram'da birbirine takip etmeyi hiç bırakmaması dikkat çekerken ablasının bu hareketi hayranlarını da heyecanlandırdı. Bazı kullanıcılar, "Kerem ve Serenay tekrar barışıyor" ve "Ablası da takibe başladı" gibi yorumlar yaptı.

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