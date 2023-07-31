İş insanı Serdar Bilgili’den milyonluk doğum günü partisi! İki gün süren parti için ödediği fiyat dudak uçuklattı

Fethiye'de bulunan bir otelde 250 özel dostunu misafir eden Bilgili, muhteşem bir partiye ev sahipliği yapmış. Hem kendisinin hem de dostlarının rahatını düşünen Serdar Bilgili, gecede ise Yunanistan'ın en önemli sanatçısı Antonis Remos sürprizi yapmış.

Yakın dostu olan Antonis Remos ile eğlencenin tadını çıkartan Serdar Bilgili, 250 seçkin davetli ile birlikte neredeyse iki gün boyunca kutlama yapmış. Tüm dostlarını misafir eden Serdar Bilgili, hiçbir masraftan kaçınmamış. Duyduğuma göre Serdar Bilgili, 60. yaş günü partisi için 5 milyon lira gibi rakam harcamış. Yani anlayacağınız ünlü iş insanı 60. yıla yakışır bir doğum günü partisi düzenlemiş...