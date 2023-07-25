Mahkemeden jet karar! Hazal Kaya sosyal medya tacizcisi için uzaklaştırma kararı aldırdı

İki çocuk annesi Hazal Kaya, Beykoz 1. Aile Mahkemesi'ne başvurdu ve sosyal medya hesaplarından kendisine ve ailesine yönelik hakaret, tehdit ve nefret suçu işleyen Ö.T adlı kişiden şikayetçi oldu.
İki çocuk annesi Hazal Kaya, Beykoz 1. Aile Mahkemesi'ne başvurdu ve sosyal medya hesaplarından kendisine ve ailesine yönelik hakaret, tehdit ve nefret suçu işleyen Ö.T adlı kişiden şikayetçi oldu.
Ünlü oyuncu tehdidin ciddiyeti gözetilerek uzaklaştırma kararı verilmesini talep etti.
Mahkeme atılan mesajlar doğrultusunda tek taraflı ısrarlı takibin devam ettiğini belirterek koruma taleplerinin delil araştırması ve duruşma yapılmaksızın derhal verilmesi gerektiğine karar verdi.
Koruma kararının Hazal Kaya'nın yanı sıra aile fertlerini de kapsaması dikkat çekti.