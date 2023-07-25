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Mahkemeden jet karar! Hazal Kaya sosyal medya tacizcisi için uzaklaştırma kararı aldırdı

Güzel oyuncu Hazal Kaya, sosyal medyadan kendisine küfür ve hakaretlerde bulunan bir şahıs için uzaklaştırma kararı aldırdı... Koruma kararının Hazal Kaya'nın yanı sıra aile fertlerini de kapsaması dikkat çekti.

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Giriş Tarihi 25 Temmuz 2023 Güncelleme 25 Temmuz 2023
Mahkemeden jet karar! Hazal Kaya sosyal medya tacizcisi için uzaklaştırma kararı aldırdı

İki çocuk annesi Hazal Kaya, Beykoz 1. Aile Mahkemesi'ne başvurdu ve sosyal medya hesaplarından kendisine ve ailesine yönelik hakaret, tehdit ve nefret suçu işleyen Ö.T adlı kişiden şikayetçi oldu.

Ünlü oyuncu tehdidin ciddiyeti gözetilerek uzaklaştırma kararı verilmesini talep etti.

Mahkeme atılan mesajlar doğrultusunda tek taraflı ısrarlı takibin devam ettiğini belirterek koruma taleplerinin delil araştırması ve duruşma yapılmaksızın derhal verilmesi gerektiğine karar verdi.


Koruma kararının Hazal Kaya'nın yanı sıra aile fertlerini de kapsaması dikkat çekti.

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