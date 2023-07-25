Geçtiğimiz yıl dünyaevine giren Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir'in mutluluğu kısa sürmüştü. İkili, 8 ay süren evliliklerini 4 Mayıs 2023'te sonlandırmıştı.
Geçtiğimiz yıl dünyaevine giren Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir'in mutluluğu kısa sürmüştü. İkili, 8 ay süren evliliklerini 4 Mayıs 2023'te sonlandırmıştı.
Ayrılığın ardından tatile çıkan ve bir süredir Yunanistan'da olan Özdemir hakkında yeni bir iddia ortaya atılmıştı. Güzel oyuncunun gönlünü Yunan DJ Sergio'ya kaptırdığı ileri sürülmüştü.
Aşk iddiasıyla ilgili sessizliğini koruyan Özdemir, dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Ünlü oyuncu, DJ Sergio'nun konser verdiği bir ortamda etiketleyip sosyal medya hesabından paylaştı.
Ünlü DJ de Özdemir'in paylaşımına nazar boncuğu emojisi ile karşılık verdi. Sosyal medyada bunu görenler, "Yabancı damat geliyor", "Demet Özdemir, Yunanistan'dan hem ev hem de komşu aldı" yorumlar yaptı.
NAZAR BONCUĞU KOYDU!
İddialara göre ikili bir doğum günü partisinde tanışmış ve burada yakınlaşmıştı.