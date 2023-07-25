Ünlü DJ de Özdemir'in paylaşımına nazar boncuğu emojisi ile karşılık verdi. Sosyal medyada bunu görenler, "Yabancı damat geliyor", "Demet Özdemir, Yunanistan'dan hem ev hem de komşu aldı" yorumlar yaptı.

NAZAR BONCUĞU KOYDU!

İddialara göre ikili bir doğum günü partisinde tanışmış ve burada yakınlaşmıştı.