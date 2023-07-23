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    Özcan Deniz sevenlerine seslendi: Ben sizin doktorunuzum

    Sevilen şarkıcı Özcan Deniz, önceki akşam Bodrum'da sahne aldı. Programında da kendisini yalnız bırakmayan izleyicisine teşekkür eden Deniz, "Bu gece ben sizin doktorunuzum bu gece sizleri tedavi edeceğim" dedi. İşte sizler için derlediğimiz 23 Temmuz tarihli saklambaç haberleri...

    Ben sizin doktorunuzum

    Müzik dünyasının sevilen isimlerinden Özcan Deniz, önceki akşam Bodrum Günay Restaurant'ta sahne aldı. Bu programında da kendisini yalnız bırakmayan izleyicisine teşekkür eden Deniz, "Bu gece ben sizin doktorunuzum bu gece sizleri tedavi edeceğim, kötü hiçbir şey kalmayacak hastalıklarınızdan kurtulacaksınız ve buradan her biriniz iyileşmiş doyasıya eğlenmiş olarak ayrılacaksınız, eğlenin gecenin anın tadını çıkartın ve bilhassa hanımlar bu gece topuklu ayakkabılarla geldiklerine pişman olacaklar" diyerek sevilen şarkılarıyla programına devam etti. Deniz, muhteşem performansı ve hareketli şarkılarıyla dinleyicisini adeta masalarında oturtmadı.

    MİLLİLERE TEBRİK
    Başarılı şarkıcı Hande Dönmez önceki akşam Bodrum'da sahne aldı. Sevenlerini arabesk müziklerle karşılayan Dönmez, repartuarındaki hareketli şarkılarla da geceye renk kattı. Geçtiğimiz günlerde kadınlar voleybolunda Milletler Ligi Şampiyonu olan Filenin Sultanları'na "Erik Dalı" şarkısını armağan eden başarılı şarkıcı, "Biliyorsunuz ki Filenin Sultanları kızlarımız şampiyon oldu. Türk kadınının gücünü tüm dünyaya gösterdi. Bizde buradan hep birlikte söyleyerek bu şarkıyı onlara armağan edelim" dedi.

    'EGE'YE GELİP ZEYBEK OYNAMADAN OLMAZ!'
    Ünlü sanatçı Koray Avcı, önceki akşam KerkiSolfej Organizasyon tarafından gerçekleştirilen BtcTurk 10. Yıl konserleri kapsamında Bodrum Antik Tiyatro sahnesindeydi. İki saat boyunca sahnede adım atmadık yer bırakmayan başarılı sanatçı, roman kızlarla birlikte oynayarak eğlencenin ritmini arttırdı. "Ege'ye gelip zeybek oynamadan dönmek olmaz." diyerek Sarı Zeybek türküsünde zeybek oynayan Avcı, ekrana gelen Atatürk fotoğrafları ve performansıyla dakikalarca ayakta alkışlandı.



        DEFNE'YI ÇABUK UNUTTU
        Defne Samyeli ile yaşadığı kısa süreli aşkla adını duyuran Onur Arıkan, önceki, akşam Bebek'te bir mekanda sarışın güzelle eğlencedeydi. Flaşların patlamasıyla kısa süreli şok yaşayan sevgililer, mekanın iç kısmına geçti. Burada da samimiyeti iyice ilerleten ikili, birbirlerini öpmeye doyamadı.


        İHTİYAÇLAR BİTMİYOR
        Katıldıkları yarışma programında aşk yaşamaya başlayan ve sonrasında nişanlanarak evliliğe ilk adımı atan Mert Öcal ve Sude Burcu, geçtiğimiz gün Vadistanbul'da objektiflere yansıdı. Evlilik hazırlıklarının tüm hızıyla devam ettiğini söyleyen çift, "Gördüğünüz gibi ihtiyaçlar bitmiyor sürekli alışveriş yapıyoruz, her şeyin çok güzel olmasına özen gösteriyoruz" dediler.


        SON MODA TASARIMCI
        İzmirli modacı Ayşenur Yetişkin, moda dünyasının yükselen yıldızı olarak dikkat çekiyor. Kendi markasını hayata geçiren 23 yaşındaki Yetişkin, 'Moda hiçbir dönem aynı kalmaz, durmadan değişir, her genç kuşak kendi tarzını yaratır. Zamanın ruhunu yaşayan kadınların, zayıf, şişman, uzun, kısa gibi dar ve sığ kategorilere sıkıştırmayan özgün bir moda anlayışının yerleşebileceğini düşünüyorum' dedi. Yetişkin, 'Sokaklara baktığımızda sanki her yer podyum gibi. Moda dediğimiz şey kültürlerin, popüler olanın, hayat tarzının direkt olarak sokağa yansımasıdır' şeklinde konuşuyor.

            ANKARA'YI SALLADI!
            Kenan Doğulu, önceki akşam Ankara'da unutulmaz bir konsere imza attı. Müzik endüstrisinin ikonik ismi Kenan Doğulu güçlü sahne duruşu, muhteşem sesi ve sempatik tavırlarıyla şarkılarını binlerce hayranı ile birlikte söyledi. Geçmişten günümüze en sevilen şarkılarını yaklaşık 5 bin hayranı ile birlikte açık havada eşsiz bir senfoni yarattı.



            KUĞU GİBİ
            Ünlü şarkıcı Petek Dinçöz, geçtiğimiz yıl Nida Büyükbayrakdar ile evlenmişti. Şarkıcı, sosyal medya hesabından tatil fotoğraflarını paylaştı. Dinçöz, beyaz mayosuyla büyük beğeni topladı. Şarkıcı, yaptığı bu paylaşımın altına kuğu emojisi koydu.


            ANLAMLI DAVET
            Türkiye'de daha iyi, daha temiz ve daha verimli bir geleceğe katkı sağlamak amacıyla hayata geçirilen "Daha İyi Bir Gelecek" platformunun lansmanı Fişekhane'de gerçekleşti. Lansman, Türkiye'nin ekonomik verimliliğine katkı sağlamak amacıyla gelecek nesiller için daha iyi, daha temiz ve daha verimli bir geleceğe ulaşmanın öneminin aktarıldığı bir etkinlik olarak öne çıktı. Tüm davetlilerden tam not alan etkinlikte Elçin Sangu, Burcu Biricik, Gizem Karaca, İrem Helvacıoğlu, Azra Akın göze çarpan isimler arasındaydı.

                'AYRILIK ŞARKILARI İÇİMİ ACITIYOR
                Bu yaz arka arkaya konser verecek olan Simge dün akşam Jolly Joker Açık Hava yaz konserleri kapsamında Harbiye Açık Hava sahnesindeydi. Simge dün akşam 35 şarkılık repertuarıyla hayranlarının en sevdiği parçaları seslendirdi. Uzun süredir kalbi boş olan güzel şarkıcı, aşk şarkılarını söylerken seyirciye içini döktü: Ayrılık şarkıları içimi acıtıyor. Bu gece mutlu aşk şarkılarından totemim var."



                BOĞAZ'DA 6. KEZ SERDAR COŞKUSU!
                PARAF Kuruçeşme Açık Hava Konserleri'nde Serdar Ortaç 6. kez sahne aldı. Her konserinde olduğu gibi şarkıları ve enerjisi ile hayran bırakan Serdar Ortaç ve Kuruçeşme Açıkhava sahnesi eğlenmek isteyen binlerce müzikseverlerin yine vazgeçilmezi oldu. İlginin yoğun olduğu gecede Kuruçeşme, kapasitesinin üstünde seyirci ağırlayarak Ortaç hayranlarını dansa, müziğe, eğlenceye doyurdu.



                HIZ KESMİYOR
                Zafer Algöz ile komedi yazarı ve oyuncu Can Yılmaz'ın iki kişilik gösterisi "Burda Olan Burda Kalır" Türkiye'yi güldürmeye devam ediyor. Fuego Yapım organizasyonuyla gerçekleşen oyun temmuz ayında Kuşadası Altın Güvercin Amfi Tiyatro, Datça Amfi Tiyatro, Altınoluk Amfi Tiyatro'da sergilenerek izleyenleri kahkahaya boğdu.

                    GECEYE ÜNLÜ AKINI
                    Ekranların sevilen oyuncu çifti Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy, soluğu Bodrum'da aldı. Hem iş hem tatil yapan ikili, önceki akşam Bodrum'da yapılan davete katıldı. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan ikili, "Bir haftadır Bodrum'dayız. Bu sene kötü bir yıl olmuştu bizim için. İyi geldi tatil ve yenilendik." dedi. Geceye katılanlar arasında Özge Özder ve Sinan Güleryüz çifti de vardı.



                    HEM EĞLENDİ HEM EĞLENDİRDİ
                    Söz yazarı, besteci ve oyuncu Cem Belevi, Bodrum Miya Beach sahnesinde geçtiğimiz gün hem eğlendi hem eğlendirdi. Bir klasik olan şarkısı "Alışamıyorum" ile konserin açılışını yapan Belevi, kendi şarkılarının yanı sıra arabesk yorumları ile de seyircisinden tam not aldı.

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                    Haberler Saklambaç Özcan Deniz sevenlerine seslendi: Ben sizin doktorunuzum
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