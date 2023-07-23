Özcan Deniz sevenlerine seslendi: Ben sizin doktorunuzum

GECEYE ÜNLÜ AKINI

Ekranların sevilen oyuncu çifti Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy, soluğu Bodrum'da aldı. Hem iş hem tatil yapan ikili, önceki akşam Bodrum'da yapılan davete katıldı. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan ikili, "Bir haftadır Bodrum'dayız. Bu sene kötü bir yıl olmuştu bizim için. İyi geldi tatil ve yenilendik." dedi. Geceye katılanlar arasında Özge Özder ve Sinan Güleryüz çifti de vardı.







HEM EĞLENDİ HEM EĞLENDİRDİ

Söz yazarı, besteci ve oyuncu Cem Belevi, Bodrum Miya Beach sahnesinde geçtiğimiz gün hem eğlendi hem eğlendirdi. Bir klasik olan şarkısı "Alışamıyorum" ile konserin açılışını yapan Belevi, kendi şarkılarının yanı sıra arabesk yorumları ile de seyircisinden tam not aldı.

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