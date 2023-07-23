Özcan Deniz sevenlerine seslendi: Ben sizin doktorunuzum

Müzik dünyasının sevilen isimlerinden Özcan Deniz, önceki akşam Bodrum Günay Restaurant'ta sahne aldı. Bu programında da kendisini yalnız bırakmayan izleyicisine teşekkür eden Deniz, "Bu gece ben sizin doktorunuzum bu gece sizleri tedavi edeceğim, kötü hiçbir şey kalmayacak hastalıklarınızdan kurtulacaksınız ve buradan her biriniz iyileşmiş doyasıya eğlenmiş olarak ayrılacaksınız, eğlenin gecenin anın tadını çıkartın ve bilhassa hanımlar bu gece topuklu ayakkabılarla geldiklerine pişman olacaklar" diyerek sevilen şarkılarıyla programına devam etti. Deniz, muhteşem performansı ve hareketli şarkılarıyla dinleyicisini adeta masalarında oturtmadı.
MİLLİLERE TEBRİK
Başarılı şarkıcı Hande Dönmez önceki akşam Bodrum'da sahne aldı. Sevenlerini arabesk müziklerle karşılayan Dönmez, repartuarındaki hareketli şarkılarla da geceye renk kattı. Geçtiğimiz günlerde kadınlar voleybolunda Milletler Ligi Şampiyonu olan Filenin Sultanları'na "Erik Dalı" şarkısını armağan eden başarılı şarkıcı, "Biliyorsunuz ki Filenin Sultanları kızlarımız şampiyon oldu. Türk kadınının gücünü tüm dünyaya gösterdi. Bizde buradan hep birlikte söyleyerek bu şarkıyı onlara armağan edelim" dedi.
'EGE'YE GELİP ZEYBEK OYNAMADAN OLMAZ!'
Ünlü sanatçı Koray Avcı, önceki akşam KerkiSolfej Organizasyon tarafından gerçekleştirilen BtcTurk 10. Yıl konserleri kapsamında Bodrum Antik Tiyatro sahnesindeydi. İki saat boyunca sahnede adım atmadık yer bırakmayan başarılı sanatçı, roman kızlarla birlikte oynayarak eğlencenin ritmini arttırdı. "Ege'ye gelip zeybek oynamadan dönmek olmaz." diyerek Sarı Zeybek türküsünde zeybek oynayan Avcı, ekrana gelen Atatürk fotoğrafları ve performansıyla dakikalarca ayakta alkışlandı.