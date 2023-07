DOĞANIN DENGESİNİ BOZMAYIN!

Jessıca May Beşiktaş'ta sokak hayvanlarının adeta ablası oldu. Her gün düzenli olarak sokakları gezen oyuncu, özellikle yaz aylarında sokağa bir kap su bırakılmasının çok önemli olduğunu vurguladı. May, "Sokaklarda kedilerin bulunması çok büyük bir nimet. Bazıları için fazlalık gibi görünseler de, bu doğanın dengesi. Bakın Fransa fareden geçilmiyor. Dengeyi bozarsanız sonuçları çok kötü olabiliyor" dedi.