Edis konser alanını salladı! Hayranlarına seslendi

Dünya standartlarında konser ve etkinlik deneyimlerini sanatseverlerle buluşturan YBY Woods, Edis ile muhteşem bir konsere daha imza attı.



Edis, sahne kostümü, dansçıları ve sahne şovlarıyla konser alanını dolduran herkesi büyüledi.



Yıldızların altında gerçekleşen Edis konserini 10 bin kişi izledi. Konserden festivale, tiyatrodan spora birçok kültür, sanat ve eğlence deneyimlerini bir arada yaşatmaya odaklanan YBY Woods yetkilileri, "yeni sürprizlere hazır olun" mesajı verdi.