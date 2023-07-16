Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Edis konser alanını salladı! Hayranlarına seslendi

    Kemerburgaz Kent Ormanı’nın eşsiz yaz havasında gerçekleşen konserine Benim Ol şarkısıyla çıkan Edis, sahne kostümü, dansçıları ve sahne şovlarıyla konser alanını dolduran herkesi büyüledi.

    Sahnede devleşti!

    Dünya standartlarında konser ve etkinlik deneyimlerini sanatseverlerle buluşturan YBY Woods, Edis ile muhteşem bir konsere daha imza attı.

    Edis, sahne kostümü, dansçıları ve sahne şovlarıyla konser alanını dolduran herkesi büyüledi.

    Yıldızların altında gerçekleşen Edis konserini 10 bin kişi izledi. Konserden festivale, tiyatrodan spora birçok kültür, sanat ve eğlence deneyimlerini bir arada yaşatmaya odaklanan YBY Woods yetkilileri, "yeni sürprizlere hazır olun" mesajı verdi.



    Kemerburgaz Kent Ormanı'nın eşsiz yaz havasında gerçekleşen konserine Benim Ol şarkısıyla çıkan Edis, dansları ve koreografileriyle seyircileri adeta büyüledi.

    "Arıyorum", "Martılar", "Çok Çok", "Dudak" gibi hit şarkılarına coşkuyla eşlik edilen Edis, sahneden hayranlarıyla sohbet de etti. Ünlü sanatçı, yüksek enerjisi ve güçlü sesiyle konser alanını dolduran müzikseverlere unutamayacağı anlar yaşattı.



    Edis, "Sahnede kendimi dünyanın en mutlu insanı olarak hissediyorum. Çünkü sizlerle birlikte çok özel bir kodro oluyoruz. İyi ki varsınız iyi ki buradasınız" dedi. Bu sözler hayranlarından büyük alkış aldı.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    • Paylaş
    • Tweet
    • Paylaş
    • Sitene Ekle
    •  
    253 masumun katili size tahmin ettiğinizden çok yakın
    Haberler Saklambaç Edis konser alanını salladı! Hayranlarına seslendi
        loading
        SON DAKİKA