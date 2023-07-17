Ünlü şarkıcı Hadise uzun bir aradan sonra evliliğe yeşil ışık yaktı!

Ünlü popçu, "Ben sahneme ve seyircime aşığım! Bu anlatılamaz, ben aşk kadınıyım, severim aşkı" dedikten sonra, "Zaten hayatımda aldığım kararlarla ilgili bunu görmüşsünüzdür, hep sizi seçtim ve seçeceğim" diye konuştu.