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    Ünlü şarkıcı Hadise uzun bir aradan sonra evliliğe yeşil ışık yaktı!

    Kıbrıs’ta konser veren Hadise, kendini aşk kadını olarak ilan etti. Mehmet Dinçerler ile sancılı bir evlilik yaşayan ve sonrasında boşanan Hadise, evliliğe tekrar yeşil ışık yaktı ve ekledi: Evliliğe inancımı tekrar kazandım...

    Evliliğe yeşil ışık!

    Hadise, önceki akşam Girne'de sahne aldı. Güzel popçu, sahne performansı ve dans şovlarıyla dikkat çekti. Ayrıca Hadise, derin bacak yırtmaçlı siyah elbisesiyle de göz kamaştırdı.

    Şarkı aralarında seyircileriyle sohbet eden şarkıcı, kendisini aşk kadını olarak ilan etti.

    Ünlü popçu, "Ben sahneme ve seyircime aşığım! Bu anlatılamaz, ben aşk kadınıyım, severim aşkı" dedikten sonra, "Zaten hayatımda aldığım kararlarla ilgili bunu görmüşsünüzdür, hep sizi seçtim ve seçeceğim" diye konuştu.

    KISKANDIRAN AŞK!
    Sürekli evlilik ve aşk hayatından dem vurulan Hadise, kendisini izlemeye gelen 50 yıl evli olan bir çifte, 'Mutlu evliliğin sırrı nedir?' diye sordu. "Saygı" cevabını alan güzel popçu, "Evliliğe tekrardan inancımı kazandırdınız. Beni kıskandırmak için mi geldiniz?" sözleriyle de dikkat çekti.

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