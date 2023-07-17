Ünlü şarkıcı Hadise uzun bir aradan sonra evliliğe yeşil ışık yaktı!

Ünlü popçu, "Ben sahneme ve seyircime aşığım! Bu anlatılamaz, ben aşk kadınıyım, severim aşkı" dedikten sonra, "Zaten hayatımda aldığım kararlarla ilgili bunu görmüşsünüzdür, hep sizi seçtim ve seçeceğim" diye konuştu.
KISKANDIRAN AŞK!
Sürekli evlilik ve aşk hayatından dem vurulan Hadise, kendisini izlemeye gelen 50 yıl evli olan bir çifte, 'Mutlu evliliğin sırrı nedir?' diye sordu. "Saygı" cevabını alan güzel popçu, "Evliliğe tekrardan inancımı kazandırdınız. Beni kıskandırmak için mi geldiniz?" sözleriyle de dikkat çekti.