Milyonluk teklif: Ahmet Kural ve Çağla Gizem Şahin evleniyor!

WOLFGANG PUCK TÜRKİYE'DE

Dünyanın en tanınmış şeflerinden Wolfgang Puck, Cengiz Çetindoğan ve Demet Sabancı'nın davetiyle İstanbul Spago'ya özel tadım menüsünü getirdi. Şefin tadım menüsüne ben de katıldım. Spago'nun müdürü Deniz Zengin'in ev sahipliğinde gerçekleşen tadım gecesinde Avustralya Wagnu New York steak eti'nin de tadımını gerçekleştirdik. Hani kilosu 3 bin dolar yani 80 bin Türk lirasına satılan özel bir et. Ben böyle bir markanın Türkiye'de olmasından dolayı gurur duyuyorum. Çünkü dünyaca ünlü şef Puck; "Türkiye'nin mutfağı İtalya gibi bölge bölge, şehir şehir tanıtılmalı" dedi.