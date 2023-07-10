Milyonluk teklif: Ahmet Kural ve Çağla Gizem Şahin evleniyor!

Ünlü oyuncu Ahmet Kural'ın avukat sevgilisi Çağla Gizem Şahin ile 4 yıldır mutlu bir birlikteliği vardı. Geçtiğimiz aylarda ilişkilerine nokta koyan Ahmet Kural ve Çağla Gizem Şahin, kısa bir ayrılık sonrası tekrar barışmış ve bu ayrılık sonrası evlilik kararı aldıklarını öğrendim.

İkilinin barışması ise Ahmet Kural'ın evlilik teklifi ile gerçekleşmiş. Kural, evlilik teklifi yaparken de Kapalı Çarşı'dan çok ünlü bir mücevherciden 1 milyon lira değerinde bir tektaş alıp evlilik teklifini öyle gerçekleştirmiş.