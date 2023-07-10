Milyonluk teklif: Ahmet Kural ve Çağla Gizem Şahin evleniyor!

Ünlü oyuncu Ahmet Kural'ın avukat sevgilisi Çağla Gizem Şahin ile 4 yıldır mutlu bir birlikteliği vardı. Geçtiğimiz aylarda ilişkilerine nokta koyan Ahmet Kural ve Çağla Gizem Şahin, kısa bir ayrılık sonrası tekrar barışmış ve bu ayrılık sonrası evlilik kararı aldıklarını öğrendim.
İkilinin barışması ise Ahmet Kural'ın evlilik teklifi ile gerçekleşmiş. Kural, evlilik teklifi yaparken de Kapalı Çarşı'dan çok ünlü bir mücevherciden 1 milyon lira değerinde bir tektaş alıp evlilik teklifini öyle gerçekleştirmiş.
Tabi evlilik teklifi sonrası süreci hızlandıran ikili Bodrum Cennet Koyu'nda bir otelde 18 Temmuz Salı günü 350 özel davetlinin katılımı ile evlenecekler. Kural'ın smokinini dünyaca ünlü Levon Kordonciyan dikerken Şahin'in gelinliği ise özel tasarım olacak.
ADALET GELDİ
Seda Mete, yeni teklisi "Adalet"i yayınladı. Adalet'i ilk dinleyenler arasında olduğumu söyleyebilirim. Zafer Tunç'un hazırladığı kareografiye Mete ve klipte yer alan 4 yabancı dansçı 1 ay boyunca çalışıp hazırlandı. Dansçılar Los Angeles ve Prag'dan özel olarak geldi. Yıllardır bu anı bekleyen Mete'nin Adalet'ini dinleyin derim...