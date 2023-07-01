Nesrin Cavadzade'nin paylaştığı görüntüler gündem oldu! Bora Akkaş sessizliğini bozdu eşi Oben Alkan'dan özür diledi...

"BENİM NE HADDİME"

Akkaş yaptığı açıklamada, "Nesrin'in Uraz'ın doğum günü için hazırladığı postta yer alan geçen sene çekilmiş o video çok saçma ve talihsiz olmuş. Neden bu video bilmiyorum. Halim ve tavrımdan ya da videonun seçili bölümlerinden anlaşılmıyor olabilir ama bu aramızdaki bir şaka idi.