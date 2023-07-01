Nesrin Cavadzade'nin paylaştığı görüntüler gündem oldu! Bora Akkaş sessizliğini bozdu eşi Oben Alkan'dan özür diledi...

Bora Akkaş, Nesrin Cavadzade'nin Uraz Kaygılaroğlu'nun doğum günü paylaşımında yer alan görüntüleri nedeniyle eşinden özür dilediği bir açıklama yayınladı.
Ünlü oyuncu, paylaşılan görüntülerin geçtiğimiz yıla ait olduğunu ve Cavadzade'nin göğsüne para sıkıştırmasının aralarında bir esprisi olduğunu söyledi.
"BENİM NE HADDİME"
Akkaş yaptığı açıklamada, "Nesrin'in Uraz'ın doğum günü için hazırladığı postta yer alan geçen sene çekilmiş o video çok saçma ve talihsiz olmuş. Neden bu video bilmiyorum. Halim ve tavrımdan ya da videonun seçili bölümlerinden anlaşılmıyor olabilir ama bu aramızdaki bir şaka idi.