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    Nesrin Cavadzade'nin paylaştığı görüntüler gündem oldu! Bora Akkaş sessizliğini bozdu eşi Oben Alkan'dan özür diledi...

    Nesrin Cavadzade’nin Uraz Kaygılaroğlu’nun doğum gününü kutladığı paylaşımda Bora Akkaş’ın, ünlü oyuncunun göğsüne para sıkıştırması olay oldu. Birçok yerden tepki alan görüntü sonrası Akkaş, hamile eşinden özür diledi.

    Özür dilerim aşkım

    Bora Akkaş, Nesrin Cavadzade'nin Uraz Kaygılaroğlu'nun doğum günü paylaşımında yer alan görüntüleri nedeniyle eşinden özür dilediği bir açıklama yayınladı.

    Ünlü oyuncu, paylaşılan görüntülerin geçtiğimiz yıla ait olduğunu ve Cavadzade'nin göğsüne para sıkıştırmasının aralarında bir esprisi olduğunu söyledi.

    "BENİM NE HADDİME"
    Akkaş yaptığı açıklamada, "Nesrin'in Uraz'ın doğum günü için hazırladığı postta yer alan geçen sene çekilmiş o video çok saçma ve talihsiz olmuş. Neden bu video bilmiyorum. Halim ve tavrımdan ya da videonun seçili bölümlerinden anlaşılmıyor olabilir ama bu aramızdaki bir şaka idi.

        Yoksa Nesrin'e para takmak benim ne haddime. Videonun çekildiği tarih, oturduğumuz masa ve arkadaşlarımız ve bu olayın başında sonunda ne olduğu görünmediği için toplum tarafından hoş karşılanmayan her şeyi anlıyorum" dedi.

        MUTSUZLUK DUYUYORUM
        Açıklamasına devam eden Akkaş, "Bunun eşimin doğumuna bu kadar yakın bir zamanda bir mesele haline gelmesinden derin mutsuzluk duyuyorum. Konu sadece Uraz'ın doğum günü olmalıydı.

        Görüntünün yarattığı bu kötü duygular için eşim Oben'den özür dilerim. Bu konu özelinde beni yargılayan insanlara da mutsuzluğumu belirtmek isterim" diyerek açıklamasını bitirdi.

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        Haberler Saklambaç Nesrin Cavadzade'nin paylaştığı görüntüler gündem oldu! Bora Akkaş sessizliğini bozdu eşi Oben Alkan'dan özür diledi...
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