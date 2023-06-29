Güzel oyuncu Wilma Elles bayramın ilk müjdesini verdi! 7 aylık...

Wilma Elles, 2014 yılında nikah masasına oturduğu Arif Kerem Göğüş ile 2019 yılında boşanmıştı. Bu evlilikten dünyaya gelen ikizlerin velayeti ise anneye verilmişti.

Milat ve Melodi adında sekiz yaşında ikiz çocukları olan Elles, geçtiğimiz Aralık ayında Avukat Mehmet Şah Çelik ile dünyaevine girmişti. Çiftin İzmir'de gerçekleşen 20 kişilik nikah törenine, Elles'in çocukları da katılmıştı.