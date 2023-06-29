Karnı burnunda Nazlı Sabancı'dan çok konuşulacak paylaşım! Acaba ikiz mi...

Hacı Sabancı ile 2021'de nikah masasına oturan Nazlı Sabancı, 2022'de ise görkemli bir törenle evlenmişti.

Ünlü çiftin, geçtiğimiz aylarda bebek beklediği ortaya çıkmıştı. Şimdilerde doğum için gün sayan sosyetik isim, sosyal medyada verdiği pozlarla da çok konuşuldu.