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    Karnı burnunda Nazlı Sabancı'dan çok konuşulacak paylaşım! Acaba ikiz mi...

    Anne olmak için gün sayan Nazlı Sabancı, karnı burnunda pozlar verdi. Sosyetik güzelin Bodrum’daki tekneden yaptığı paylaşımlarda bütün emojilerden ikişer tane kullanması, “İKİZ Mİ GELİYOR?” sorularını beraberinde getirdi.

    İkiz mi geliyor!

    Hacı Sabancı ile 2021'de nikah masasına oturan Nazlı Sabancı, 2022'de ise görkemli bir törenle evlenmişti.

    Ünlü çiftin, geçtiğimiz aylarda bebek beklediği ortaya çıkmıştı. Şimdilerde doğum için gün sayan sosyetik isim, sosyal medyada verdiği pozlarla da çok konuşuldu.

    Karnı burnunda pozlar veren Sabancı'nın teknedeki hali Instagram'a damga vurdu. Hamilelikle beraber müthiş bir değişime giden Nazlı Sabancı, son zamanlarda adeta herkesi büyüledi.

    Beyaz bir elbise ile Instagram'dan fotoğrafını paylaşan sosyetik isme, "Hamilelik çok yakıştı", "Çok kibar ve tatlısın", "Asaletin yeter" gibi yorumlar yapıldı.

        SİNYALİ VERDİ
        Öte yandan paylaşımının altına her emojiden iki tane koyması da, "Kesin ikiz bebek geliyor", "İkiz sinyali verdi" dedikodularını beraberinde getirdi.

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