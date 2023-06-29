Dünyaca ünlü şarkıcı Shakira 12 yıllık aşkı Pique'yle ayrılığının ardından ilk kez konuştu: Aldatıldığımı babam...

Shakira, Pique'nin ihanetini öğrendiğinde babası William Mebarak Chadid'in yoğun bakımda olduğunu ve yaşam savaşı verdiğini şu sözlerle itiraf etti. "Babam düşerek ağır bir şekilde yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Her şey bir anda oldu. Yuvam dağılıyordu ve basın aracılığıyla babam yoğun bakımdayken ihanete uğradığımı öğreniyordum"

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