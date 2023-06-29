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    Dünyaca ünlü şarkıcı Shakira 12 yıllık aşkı Pique'yle ayrılığının ardından ilk kez konuştu: Aldatıldığımı babam...

    Pique ile 12 yıllık aşkları ihanet yüzünden biten Shakira ilk kez konuştu. Dünyaca ünlü şarkıcı "Aldatıldığımı babam yoğun bakımdayken öğrendim" dedi.

    İhanetin arka yüzü!

    Gerard Pique'nin Shakira'yı, yanında çalışan genç bir güzelle aldattığı ortaya çıkmıştı.

    Ünlü çift, hemen yollarını ayırmıştı. Shakira iki oğlunu da yanına alıp Miami'ye taşınmış, Pique ise sevgilisi Clara Chia ile yoluna devam etmişti.

    Gündemden düşmeyen bu hikayeye yeni bir halka daha eklendi.

    Shakira, Pique'nin ihanetini öğrendiğinde babası William Mebarak Chadid'in yoğun bakımda olduğunu ve yaşam savaşı verdiğini şu sözlerle itiraf etti. "Babam düşerek ağır bir şekilde yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Her şey bir anda oldu. Yuvam dağılıyordu ve basın aracılığıyla babam yoğun bakımdayken ihanete uğradığımı öğreniyordum"

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    Haberler Saklambaç Dünyaca ünlü şarkıcı Shakira 12 yıllık aşkı Pique'yle ayrılığının ardından ilk kez konuştu: Aldatıldığımı babam...
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