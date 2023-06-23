Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak arasında söz düellosu! Bazen istemesen de...

Boşanma kararı aldıkları iddia edilen ünlü oyuncular Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak, üst üste imalı paylaşımlar yaptı.

Düvenci'nin "Bazen istemesen de bambaşka bir yola çıkmak zorunda kalırmışsın... Sözler yetersiz kalırmış bazen... Evet gözlerim hüzünlü baksa da gülmeye devam edeceğim... Ve hayat sana yine de teşekkür ederim, vardır benim için bir planın, hep bilirim..." mesajına Şakrak'tan gönderme geldi. Ünlü oyuncu, sosyal medyadaki fotoğrafının altına "Herkesin her şeyi bildiği bir dünyada bilmiyorum demek hoşuma gidiyor" notunu düştü.





DÜĞÜN YOK

İrem Sak ve kendisinden 11 yaş küçük sevgilisi Furkan Korkmaz ile uzun süre sonra bir davette boy gösterdi. Mutlu bir birliktelikleri olan çiftten Sak, gazetecilerin "Evlilik düşünüyor musunuz?" sorusuna, "Yüzük arıyorsunuz parmağımda ama öyle bir şey yok" yanıtını verdi.