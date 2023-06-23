Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak arasında söz düellosu! Bazen istemesen de...

Boşanma kararı aldıkları iddia edilen ünlü oyuncular Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak, üst üste imalı paylaşımlar yaptı.
Düvenci'nin "Bazen istemesen de bambaşka bir yola çıkmak zorunda kalırmışsın... Sözler yetersiz kalırmış bazen... Evet gözlerim hüzünlü baksa da gülmeye devam edeceğim... Ve hayat sana yine de teşekkür ederim, vardır benim için bir planın, hep bilirim..." mesajına Şakrak'tan gönderme geldi. Ünlü oyuncu, sosyal medyadaki fotoğrafının altına "Herkesin her şeyi bildiği bir dünyada bilmiyorum demek hoşuma gidiyor" notunu düştü.
DÜĞÜN YOK
İrem Sak ve kendisinden 11 yaş küçük sevgilisi Furkan Korkmaz ile uzun süre sonra bir davette boy gösterdi. Mutlu bir birliktelikleri olan çiftten Sak, gazetecilerin "Evlilik düşünüyor musunuz?" sorusuna, "Yüzük arıyorsunuz parmağımda ama öyle bir şey yok" yanıtını verdi.
'KARIMA AŞIĞIM
Barış Arduç ve Gupse Özay çifti, geçtiğimiz gün bir davette boy gösterdi. Soruları yanıtlayan Özay, "Bebek sahibi olduğumuz için o arkadaş bizi biraz yordu. Kocamdan daha çok aşık olduğum birisi oldu hayatımda" dedi. "Çocuk kime benziyor?" sorusuna cevap veren Arduç, "Karıma aşığım, karıma benzemesi benim için müthiş bir şey" dedi.
Doğan SAVAŞ
MUHTEŞEM ÜÇLÜ!
Türk pop müziğine yön veren isim Ersay Üner merakla beklenen maxi singel'ının çıkış parçası 'Yalan'la müzikseverlerle yeniden buluştu. 'Deneme 1 2 3' isimli projenin ilk şarkısı olan 'Yalan', bugün klibiyle birlikte tüm dijital platformlarda yerini aldı. Duysun ve Vazgeçtim'le geçtiğimiz yıl radyo ve dijital platformlarda zirveye yerleşti.