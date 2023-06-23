Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak arasında söz düellosu! Bazen istemesen de...

    Ünlü oyuncular Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak, birbirlerine üst üste göndermeler yaptı. İşte sizler için derlediğimiz 23 Haziran tarihli Saklambaç haberleri...

    Söz düellosu

    Boşanma kararı aldıkları iddia edilen ünlü oyuncular Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak, üst üste imalı paylaşımlar yaptı.

    Düvenci'nin "Bazen istemesen de bambaşka bir yola çıkmak zorunda kalırmışsın... Sözler yetersiz kalırmış bazen... Evet gözlerim hüzünlü baksa da gülmeye devam edeceğim... Ve hayat sana yine de teşekkür ederim, vardır benim için bir planın, hep bilirim..." mesajına Şakrak'tan gönderme geldi. Ünlü oyuncu, sosyal medyadaki fotoğrafının altına "Herkesin her şeyi bildiği bir dünyada bilmiyorum demek hoşuma gidiyor" notunu düştü.



    DÜĞÜN YOK
    İrem Sak ve kendisinden 11 yaş küçük sevgilisi Furkan Korkmaz ile uzun süre sonra bir davette boy gösterdi. Mutlu bir birliktelikleri olan çiftten Sak, gazetecilerin "Evlilik düşünüyor musunuz?" sorusuna, "Yüzük arıyorsunuz parmağımda ama öyle bir şey yok" yanıtını verdi.



    'KARIMA AŞIĞIM
    Barış Arduç ve Gupse Özay çifti, geçtiğimiz gün bir davette boy gösterdi. Soruları yanıtlayan Özay, "Bebek sahibi olduğumuz için o arkadaş bizi biraz yordu. Kocamdan daha çok aşık olduğum birisi oldu hayatımda" dedi. "Çocuk kime benziyor?" sorusuna cevap veren Arduç, "Karıma aşığım, karıma benzemesi benim için müthiş bir şey" dedi.
    Doğan SAVAŞ



    MUHTEŞEM ÜÇLÜ!
    Türk pop müziğine yön veren isim Ersay Üner merakla beklenen maxi singel'ının çıkış parçası 'Yalan'la müzikseverlerle yeniden buluştu. 'Deneme 1 2 3' isimli projenin ilk şarkısı olan 'Yalan', bugün klibiyle birlikte tüm dijital platformlarda yerini aldı. Duysun ve Vazgeçtim'le geçtiğimiz yıl radyo ve dijital platformlarda zirveye yerleşti.



        ZAMAN YOLCULUĞU!
        Levent Yüksel önceki gün İstanbul'da sevenlerini ağırladı. Hayranlarını 90'lı yıllara götüren büyüleyici bir konserle buluşturan ünlü sanatçı, eski günlerin atmosferini yeniden yaşattı. Her yaştan seveni olan sanatçının hayranları, Kuruçeşme'yi hınca hınç doldurdu. Romantik şarkılara kayıtsız kalamayan binlerce dinleyici telefonlarının ışıklarını yakarak adete Boğaz'ı aydınlattı.

        ÖZÜ SÖZÜ İSTANBUL
        Ziynet Sali önceki gün Bebek'te görüntülendi. Toplantı için geldiğini söyleyen şarkıcı gazetecilerin sorularını yanıtladı. Geçtiğimiz hafta yeni şarkısı "Duy İstanbul'u" müzikseverlerle buluşturan Sali, "Sözü, içeriği ve düzenlemesi ile tam bir Ziynet Sali şarkısı oldu. Artık benim de İstanbul için bir şarkım var." dedi.
        Aydın HAMZA



        İSME ÖZEL PLAKA!
        Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, önceki akşam Bebek'te görüntülendi. Hayranları tarafından sevgi seli gösterilen teknik adam, eşinin kendinin ve oğlunun baş harflerinden oluşan özel plakalı, 12 milyon lira değerindeki lüks aracıyla oradan ayrıldı.
        Doğan SAVAŞ



            BEKLENMEDİK HADİSE
            Bir içecek markasının kampanyasının ilk sürprizi, önceki gün gerçekleşen Hadise konseri oldu. Öğlen saatinde Levent'teki bir Avm'de olan insanların karşısına beklenmedik bir şekilde çıkan Hadise, "Hiç beklemiyordunuz değil mi? Burada olmak çok güzel arkadaşlar, sanırım ilk kez Türkiye'de böyle bir şey yapılıyor. Biliyorsunuz sürprizler deyince akla ben gelirim" dedi.
            Aydın HAMZA

            KORKUTAN KAZA
            Görkem Sevindik önceki gün Bebek'te ölümden döndü. Oyuncu motoru ile seyir halindeyken park halindeki araçtan inen bir kadının aniden kapıyı açması sonucu kaza yaptı. Bir süre yerde sürüklenen oyuncunun yardımına çevredekiler koştu. Hastaneye giden oyuncunun elinde kırıklar olduğu ve alçıya alındığı öğrenildi.

            TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            • Paylaş
            • Tweet
            • Paylaş
            • Sitene Ekle
            •  
            Türk Telekom
            Haberler Saklambaç Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak arasında söz düellosu! Bazen istemesen de...
                loading
                SON DAKİKA